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經濟
國際金融

美聯儲議息聲明：通脹向目標溫和推進

【明報專訊】今年初美國通脹降低速度低於預期，導致市場持續調降今年美國減息次數預測。聯儲局在周三（3日）公布6月議息會議的議息聲明，與會官員指出今年初將通脹降至2%目標缺乏進展，現時通脹雖然仍然高企，不過最近數月已溫和地推進。與會官員認為，需要更多有利的數據，才能讓他們更有信心通脹持續朝2%目標回落。

美聯儲線人：9月仍有減息機會

與會官員重申，在考慮調整聯邦基金利率目標範圍時，會仔細評估即將發布的數據、持續變化的經濟前景及平衡風險，對通脹持續向2%邁進更有信心之前並不適合減息。美國今日將公布6月非農就業數據，周三公布的「小非農」ADP報告，新增就業人數僅有15萬人，低於市場預期並連跌3個月，加強市場減息預期，美國國債孳息率自周中高位回落，10年期國債周三收報4.361厘，下跌1.69%，兩年期國債息跌0.4%，收報4.71厘。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos在報道認為，會議紀錄顯示官員普遍滿意在調整利率上採取觀望態度，並提及一系列可能帶動加息或減息的觀點，加上近期官員與外界的溝通，他認為聯儲局不太可能在本月底的會議減息，不過主席鮑威爾等官員自上次會議後，表示滿意通脹恢復降溫，表示依然存在9月減息的機會。

巴克萊維持今年減息1次預期

巴克萊銀行報告稱，官員指勞動市場需求逐漸放緩，供應因移民增加，顯示他們認為勞動市場有加快放緩的迹象。巴克萊維持聯儲局今年只減息1次的預期，現時基本預測是6月和7月的核心個人消費支出（PCE）指數，按月增幅放緩至0.2%，聯儲局將不早於9月減息，惟PCE若高於基準預期，該行料減息時間會推遲至12月。明年若通脹繼續放緩，則預期美國將減息4次，每次0.25厘。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕議息聲明 美國減息 美國通脹 聯儲局

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