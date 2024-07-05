科網巨企創辦人趁高減持 Nvidia黃仁勳沽130萬股 亞馬遜貝索斯料套135億美元

彭博報道，黃仁勳於6月減持130萬股Nvidia，總值約1.69億美元，是他今年首次減持，該月份亦剛好是公司市值首次突破3萬億美元。Nvidia市值當時一度超越蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT），成為全球市值最大企業。連同今次減持，黃仁勳自2020年初以來，已套現近11億美元的股份。文件顯示，他有計劃在7月繼續減持股份。受惠於驅動人工智能（AI）的晶片的大量需求，Nvidia股價自今年初以來，已升逾1.5倍，令61歲的黃仁勳財富躋身千億富豪之列。單是過去6個月，其身家已增加一倍多，增加637億美元，目前其總財富達1077億美元，全球富豪榜排第13名。黃仁勳並非是唯一減持Nvidia的管理層，公司董事及行政人員於今年上半年，共減持總值逾7億美元股份。

Nvidia其他管理層上半年 減持逾7億美元股份

另外，美國證交會（SEC）文件顯示，亞馬遜創辦人兼執行主席貝索斯，在公司股價創新高時，計劃額外減持2500萬股股，總值50億美元。完成出售計劃後，貝索斯仍持有9.12億股亞馬遜，約佔8.8%股權。今年2月他曾在9個交易日內減持共85億美元的持股，是他自2021年以來首次減持。連同今次計劃減持，今年共套現135億美元。

受惠於AI熱潮，亞馬遜的雲端業務預期有可觀增長，今年以來，亞馬遜股價已累升32%，令60歲的貝索斯成全球第二富有的人，淨資產為2216億美元。

此外，日本軟銀周四股價再創新高，以全日高位收市，報11,190日圓，升4.5%，顯示投資者對舵手孫正義加快投資AI和半導體產業的決定投下信心一票。同時，公司與微軟公司和初創公司 Perplexity AI合作，並建立配備了Nvidia公司加速器的資料中心。

軟銀再升4.5% 東證指數齊創新高

日股回勇，日本東證指數昨天曾升1%至2900點，突破日本泡沫經濟時期1989年12月的盤中歷史高位2886點，收報2898點，升0.9%。日經225指數亦創收市新高，報40,913點，升332點，突破3月22日所創的高位40,888點。另外，美股在周四獨立日假期休市；歐洲股市方面，市場關注美國總統拜登會否被迫退選以及英國大選情况，中段靠穩。

（綜合報道）

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