德永佳：保留資金擴越南工廠 料維持八成派息率

何麗康表示收購及擴建越南廠，主要是為了應對地緣政治緊張情况下，能繼續滿足國外訂單需求。集團目前紡織業務近六成客戶來自美國及日本，為滿足有關需求，需在東莞廠房外再增設越南廠房。

2023/24財年德永佳純利按年增近八成，集團財務總監陳志漢表示，雖然集團2023/24財年收入及毛利減少，但對一直虧損較大的Baleno內地零售業務進行了「大手術」，年內淨關閉381間自營店，佔內地市場自營店的54.7%，以減少相關虧損。集團執行董事潘浩德指出，未來着重發展內地線上電子零售業務，冀線上銷售可佔集團營業額的三成至四成。

整頓內地零售業務止蝕

至於Baleno的香港業務，何麗康表示，在港人北上消費潮及香港零售業不景氣的情况下，德永佳計劃保持香港目前的店舖數量，或會翻新店舖及以更大面積的店舖取代小商店以提升顧客體驗，不過亦會考慮關閉租約到期且表現不佳的店舖。