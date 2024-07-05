明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

德永佳：保留資金擴越南工廠 料維持八成派息率

【明報專訊】Baleno母企德永佳（0321）行政總裁何麗康表示，截至今年3月底止財年集團派息率由2022/23財年的370.4%減至73.1%，主要是由於集團上年度以8億元現金收購越南工廠及增加設備，並計劃於2025年至2027年之間投資約4億元現金擴建越南工廠二期，因此需保留資金。何麗康補充，約八成派息率屬正常，預計集團日後派息率會維持於相若水平。

何麗康表示收購及擴建越南廠，主要是為了應對地緣政治緊張情况下，能繼續滿足國外訂單需求。集團目前紡織業務近六成客戶來自美國及日本，為滿足有關需求，需在東莞廠房外再增設越南廠房。

2023/24財年德永佳純利按年增近八成，集團財務總監陳志漢表示，雖然集團2023/24財年收入及毛利減少，但對一直虧損較大的Baleno內地零售業務進行了「大手術」，年內淨關閉381間自營店，佔內地市場自營店的54.7%，以減少相關虧損。集團執行董事潘浩德指出，未來着重發展內地線上電子零售業務，冀線上銷售可佔集團營業額的三成至四成。

整頓內地零售業務止蝕

至於Baleno的香港業務，何麗康表示，在港人北上消費潮及香港零售業不景氣的情况下，德永佳計劃保持香港目前的店舖數量，或會翻新店舖及以更大面積的店舖取代小商店以提升顧客體驗，不過亦會考慮關閉租約到期且表現不佳的店舖。

上 / 下一篇新聞

半年賣地私宅4060伙 佔全年目標30% 本季度推小瀝源1幅住宅地 料涉570伙
半年賣地私宅4060伙 佔全年目標30% 本季度推小瀝源1幅住宅地 料涉570伙
連續4季無推商業地 今季只推洪水橋工業地
連續4季無推商業地 今季只推洪水橋工業地
柏蔚森折實均呎1.7萬 啟德8年新低
柏蔚森折實均呎1.7萬 啟德8年新低
話你知：3年前每呎地價1.38萬承接
話你知：3年前每呎地價1.38萬承接
ST. GEORGE'S沽兩伙套1.7億
ST. GEORGE'S沽兩伙套1.7億
宣萱2300萬沽金苑 13年賺四成
宣萱2300萬沽金苑 13年賺四成
半新股長久解禁前 兩日累瀉五成 速騰聚創今解禁 大戶持股存CCASS增至七成
半新股長久解禁前 兩日累瀉五成 速騰聚創今解禁 大戶持股存CCASS增至七成
解禁前公告自願回購 第四範式化解危機
解禁前公告自願回購 第四範式化解危機
恒指收復萬八關 成交不足千億
恒指收復萬八關 成交不足千億
台積電股價破千元新台幣 領台股創新高
台積電股價破千元新台幣 領台股創新高
中指院料內地下半年新房仍築底
中指院料內地下半年新房仍築底
恒大收額外復牌指引 續停牌
恒大收額外復牌指引 續停牌
港6月PMI降至48.2 逾年半新低 港大研究料次季GDP放緩至2%
港6月PMI降至48.2 逾年半新低 港大研究料次季GDP放緩至2%
惠譽：商業樓貸款存風險 影響個別港銀
惠譽：商業樓貸款存風險 影響個別港銀
黃傑龍反駁湯文亮「逢四退一」說法
黃傑龍反駁湯文亮「逢四退一」說法
潮商或獲沙特PIF投資39億
潮商或獲沙特PIF投資39億
科網巨企創辦人趁高減持 Nvidia黃仁勳沽130萬股 亞馬遜貝索斯料套135億美元
科網巨企創辦人趁高減持 Nvidia黃仁勳沽130萬股 亞馬遜貝索斯料套135億美元
WSJ：在星留學生偷運Nvidia先進晶片返中國
WSJ：在星留學生偷運Nvidia先進晶片返中國
美聯儲議息聲明：通脹向目標溫和推進
美聯儲議息聲明：通脹向目標溫和推進
張兆聰：新興市場或跑贏 分散資金至EMXC
張兆聰：新興市場或跑贏 分散資金至EMXC
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：中海油股息率有望回升
植耀輝：中海油股息率有望回升
方保僑：推動大灣區未來發展雙引擎
方保僑：推動大灣區未來發展雙引擎
技術取勝：洛陽鉬業或挑戰8.5元
技術取勝：洛陽鉬業或挑戰8.5元
盧駿匡：港股走勢一級低於一級
盧駿匡：港股走勢一級低於一級
煤氣複製都爹利街 多角度感受香港變遷
煤氣複製都爹利街 多角度感受香港變遷
商湯首推「可控」人物視頻生成模型
商湯首推「可控」人物視頻生成模型
劉思明：金屬礦石做好 洛鉬呈跑贏恒指趨勢看俏
劉思明：金屬礦石做好 洛鉬呈跑贏恒指趨勢看俏
周顯：美上市財路斷 港證券界慘號
周顯：美上市財路斷 港證券界慘號
譚新強：PPP GDP與名義GDP 哪一個更重要？
譚新強：PPP GDP與名義GDP 哪一個更重要？
湯文亮：欠銀行錢 千祈唔好「躺平」
湯文亮：欠銀行錢 千祈唔好「躺平」
日社會結構變 細戶需求增
日社會結構變 細戶需求增