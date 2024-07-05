黃傑龍反駁湯文亮「逢四退一」說法

稱目前經營12品牌58分店

黃傑龍更在文內細數旗下分店，包括21間牛角、6間牛角buffet、7間MMC牛涮鍋、9間The Matcha Tokyo、4間溫野菜，以及最新人氣日本品牌、位於IFC的挽肉與米等。

黃傑龍表示：「消費市道唔好系你知我知單眼佬都知，有出下街都見到感受到的。」雖然今年已決定結業的共7間，但今年已100%肯定會開的剛剛也是7間，更透露還有好幾間新店正處最後商談中，有機會今年開張。

黃傑龍稱，市道不景下今年比較保守，分店數不會大增，有開有關，要關的也不會猶豫，由於公司完全沒有借錢反而有較大量現金，在高息環境下繼續善用資金進行分店佈局轉型，投資未來。

湯文亮其後在facebook專頁承認其「資料有錯誤，黃老闆手上有12個品牌，52間食肆，並不是剩返12間食肆，唔知會唔會得罪黃老闆」，又指「週街都見到黃老闆的品牌，點止12間食肆咁少，原來是12個品牌，報料俾我的人搞錯，如果黃老闆睇到文章，我藉此機會至（致）歉」。