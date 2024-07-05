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經濟

惠譽：商業樓貸款存風險 影響個別港銀

【明報專訊】商業房地產（CRE）面對高息環境和工作模式轉變，商廈空置率上升，惠譽稱會為亞太區銀行的CRE貸款帶來考驗，雖然不會廣泛引發亞太區銀行的生存力評級調整，但認為或對香港個別銀行的生存力評級有影響。不過，惠譽保持香港銀行信用評級和營運環境前景穩定看法，行業前景亦保持中性。

惠譽亞太地區銀行評級主管Jonathan Cornish指出，雖然本港銀行的地產相關貸款風險面臨挑戰，不過去年本港銀行為內地房地產貸款作出了大量撥備，今年情况雖然不會明顯好轉，但同時不會明顯惡化。他預期，今年地產相關貸款仍會出現貸款損失或撥備，但會較去年溫和減少。他指出香港總體銀行的信用評級基本穩定，但地產風險敞口相對較高的銀行，例如恒生銀行（0011）和上海商業銀行則有可能惡化。

內地銀行方面，惠譽在4月將6家國有銀行和政策性銀行的信用評級展望降為負面，惠譽亞太區金融機構評級董事薛慧如指出，評級展望下調主要反映政府對銀行提供潛在額外支持的能力下降，該行給予內銀營運環境前景穩定評級，雖然經濟增長放緩，但不預期政府會進行大模規信貸刺激措施，以及改變現有增加透明度和降低影子融資的監管改革。

料今年內銀收入資產質量仍受壓

惠譽預期，內地銀行行業前景惡化，薛慧如預期今年內銀收入和資產質量仍會受壓，今明兩年內地經濟受房地產走弱影響，料溫和增長4.8%和4.5%，對銀行維持貸款增長、息差和資產質素會有壓力，因人行減息、貸款利率重新訂價，以及政策支持小微企、房企、按揭等因素，淨息差持續受壓。資產質素方面，她預期貸款減值率續會溫和上升但不太快，主要是因為銀行過去數年已在控制高風險貸款，目前相關敞口可控。

相關字詞﹕內銀 商業房地產 香港銀行 內地房地產 惠譽

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