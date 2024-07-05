宣萱2300萬沽金苑 13年賺四成

據悉，宣萱一向鍾情西貢區物業，除上述金苑外，2013年亦曾以1320萬元購入西貢曉嵐閣一個高層戶，而2003年以950萬元買入的清水灣銀巒路龍湖別墅雙號屋，則已於2008年以2700萬元售出，勁賺1750萬元或1.8倍。

事實上，政府「撤辣」不足半年，市場上有多個藝人沽貨，包括影后級人馬「毛姐」毛舜筠，早前以2420萬元售出大埔康樂園一幢實用面積1535方呎自住洋房，實呎約1.58萬元，屬高於市價水平，持貨13年帳賺642萬元或36%。此外，王菲及劉嘉玲分別以6450萬元及7380萬元售出香港仔深灣9號中低層4房戶。

內地專才1.75萬租翰林峰

呎租88元

另外，暑假住宅租務旺季來臨，中原分區營業經理高偉鴻表示，西環翰林峰3座中層D室，實用面積199方呎開放式間隔，以1.75萬元租出、實用呎租近88元，租客為內地專才。業主2019年632萬元買入，租金回報約3.3厘。

YOHO Hub兩房月租高見1.9萬

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗The YOHO Hub 2座中層F室，實用面積459方呎，兩房間隔，以1.9萬元租出，月租料創屋苑兩房單位新高，實用呎租41元。業主2022年993.5萬元一手買入，租金回報約2.3厘。

[香港地產]