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經濟
香港地產

半年賣地私宅4060伙 佔全年目標30% 本季度推小瀝源1幅住宅地 料涉570伙

【明報專訊】雖然「撤辣」一度刺激樓市，但在高息持續下，近月樓市回歸平靜，政府推地亦偏向保守。發展局長甯漢豪昨公布今季賣地計劃，期內只推一幅沙田小瀝源住宅官地，連同其他來源僅涉約1790伙，連同首季度，總結上半財政年度只提供約4060伙，僅達全年供應目標1.32萬伙約三成。

明報記者 林尚民

甯漢豪昨表示，政府今季只會推出一幅位於沙田小瀝源的住宅官地，可建樓面約30.7萬方呎，料可提供約570伙，同區另一幅住宅地已於上季推出，將於下周五截標（見地圖）。另市建局亦計劃本季推出九龍城啟德道/沙浦道項目，料涉約810伙，連同預計3個可於季內完成補地價的私人發展重建（料涉約410伙），估計本季度地皮可提供約1790伙。她又稱，若連同首季推出之地皮，料共提供約4060伙，為今年度目標1.32萬伙約30%。

甯漢豪：

政府推地一向「頭輕尾重」

對於首兩季供應量只達目標三成，甯表示政府推地一向都是「頭輕尾重」，過往首半年供應量一般約為全年目標四成。她解釋，房屋用地源自不同途徑，如果往後私人土地供應得多，政府土地可以用作調節。至於為何連續兩季只推一幅小瀝源官地，甯漢豪稱，沙田屬成熟社區，配套較完善，相對新發展區，發展商較為「揀擇」，加上現時樓市仍相對疲弱，息口較高，政府推地審時度勢，現時在成熟社區推一幅用地屬恰當做法。

被問及賣地收入，甯漢豪表示會以「平常心」面對，外界看得到的賣地收入數字，有時與政府內部計算的有所不同，而且賣地收入只是附帶結果，政府較重視政策目標，提供土地供應，政府會繼續留意市况，並綜合考慮不同來源的供應，為每個季度作出合適的推地安排。

市建局本季推啟德道項目

涉810伙

雖然政府土地供應大減，不過美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，因地皮由招標至落成需時多年，因此近期住宅官地較少對短期供應影響不大，且短期供應仍然充裕，截至6月底單計一手貨尾已超過21,900多伙，相信短期內發展商仍以低價開售，搶佔市場購買力。中原測量師行執行董事張競達表示，現時息口仍高企，建築成本亦高，樓價正處於調整期，加上貨尾量仍然高企，各種因素均影響發展商投地意欲及取態。對於下季政府只推一幅住宅地招標，張指此舉可算配合市况，若強推土地配合目標，發展商只會低價投標，亦會影響政府賣地收入。

[香港地產]

相關字詞﹕賣地收入 小瀝源 發展局局長甯漢豪 賣地計劃

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