日經指數4連升 企穩4萬點關口

美國聯儲局主席鮑威爾看好通脹持續降溫，重燃市場的減息預期，亞洲歐洲股市普遍向好，MSCI全球指數升0.3%創新高。當中日股亦受惠日圓持續貶值，周三曾逼近162兌一美元，再創逾37年半低位，每百日圓兌港元低見4.82水平。日本官員近日沒有頻繁口頭警告，外界開始懷疑當局沒有能力扭轉弱勢。而軟銀周三股價升1.5%創新高，反映其創辦人孫正義上月稱大舉投資人工智能和半導體，加上今年來進取投資生成式人工智能，旗下晶片設計商Arm（美：ARM）研發人工智能產品等，都獲市場投下信心一票，認同方向正確。

蘋果傳派觀察員進OpenAI董事會

另外，人工智能公司OpenAI上月與蘋果公司（美：AAPL）達成合作，在手機等裝置加入使用其產品ChatGPT功能。彭博引述消息稱合作條款之一是讓蘋果派1名沒投票權的觀察員進入OpenAI董事會，人選是主管應用程式商店的蘋果高級顧問Phil Schiller。

（綜合報道）

[國際金融]