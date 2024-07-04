明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

歐盟對華電動車加徵關稅現分歧 法意西3國支持 德冀煞停

【明報專訊】歐盟向中國電動車加徵臨時關稅，據報成員國意見分歧。當中，法國、意大利和西班牙都示意支持，德國政府消息表明希望煞停關稅，強調應與中方討論解決辦法。而正當歐盟各成員國對中國電動車加徵關稅立場呈現分歧之際，加拿大亦考慮類似做法，甚至限制來自中國的相關投資。

歐盟周四確定各家中國電動車廠的關稅稅率並開始徵稅，根據歐盟上月的公布，比亞迪（01211）初步稅率17.4%，吉利汽車（0175）、小鵬（9868）、蔚來（9866）、零跑（9863）、長城汽車（2333）等為20%和21%。未來數周歐盟將陸續諮詢成員國，是首次官方「民意調查」，10月投票決定未來數年是否正式徵稅，若最少15個國家代表65%區內人口反對就會否決。

未來數周首次「民意調查」 10月投票決定

路透查詢各國官員後總結，大部分仍在衡量關稅利弊和擴大貿易爭端是否值得。當中，代表40%人口的法國、意大利和西班牙都示意支持，西班牙經濟部表明若缺乏公平競爭而受損，歐洲必須有行動防衛。三分之一汽車銷往中國的德國，政府消息表明希望煞停關稅，強調應與中方討論解決辦法。捷克、希臘、冰島、波蘭正在研究是否支持。由於比利時是看守政府，荷蘭新政府本周才上任，所以未在重大政策決定立場。

部分歐洲車廠擔心徵稅負面影響超出益處，美國電動車生產商Tesla（美：TSLA）已表明，由於該公司從中國出口到歐洲的電動車被額外徵稅，所以本月起將加價。有環保人士擔心電動車成本提高，妨礙歐盟2050年達至碳中和的目標。

中方正與歐盟磋商化解電動車關稅爭議，同時亦準備一系列反制措施，今年初開始向主要來自法國的歐盟白蘭地酒啟動反傾銷調查，上月中起調查歐盟豬肉和相關副產品，可能加徵臨時反傾銷關稅，類似調查或擴展至乳製品。

加國諮詢文件 加徵關稅不包零部件

除了歐洲，美國已宣布向中國電動車加徵100%關稅，加拿大亦可能有相近行動，該國周二發布諮詢文件，是加徵關稅前的程序，8月1日截止。諮詢內容包括是否向中國製電動車徵稅、稅率多少，對電動車負擔能力有多大影響，但似乎僅限於整輛車，不包括電池和零部件等。另一範疇是若中資為避開關稅，投資或收購加拿大廠房進入供應鏈，是否要施加額外指引、監察以至限制。

現時加拿大進口的國產電動車多數來自Tesla，當局未說明是否納入潛在關稅範圍。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

新股中贛首掛挫46% 兩年半最差 「街貨」單日轉手82% 高倍數超購新股連環破底
新股中贛首掛挫46% 兩年半最差 「街貨」單日轉手82% 高倍數超購新股連環破底
中特估科網股力撐 恒指升209點逼萬八
中特估科網股力撐 恒指升209點逼萬八
Tesla純電動車交付量反超比亞迪
Tesla純電動車交付量反超比亞迪
陷恒大風波 羅兵咸永道中國主席趙柏基遭撤換
陷恒大風波 羅兵咸永道中國主席趙柏基遭撤換
畢馬威：港銀內房貸款或續惡化
畢馬威：港銀內房貸款或續惡化
大摩料港6月零售銷售跌15％ 收租股有沽壓 地產發展股看好信置恒地
大摩料港6月零售銷售跌15％ 收租股有沽壓 地產發展股看好信置恒地
利福啟德雙子匯項目再融資78.5億
利福啟德雙子匯項目再融資78.5億
內地上月財新服務業PMI跌至51.2 遜預期
內地上月財新服務業PMI跌至51.2 遜預期
人行傳要特別國債承銷商重報投標需求
人行傳要特別國債承銷商重報投標需求
財庫局公布遷冊制度諮詢總結 擬放寬審計財務報表等規定
財庫局公布遷冊制度諮詢總結 擬放寬審計財務報表等規定
彭博：李寧擬增持 正權衡各選項
彭博：李寧擬增持 正權衡各選項
羚邦擬拓動畫以外內容打入國際市場
羚邦擬拓動畫以外內容打入國際市場
FT：歐盟針對中資電商 擬撤150歐元免關稅門檻
FT：歐盟針對中資電商 擬撤150歐元免關稅門檻
美經濟數據遜預期 9月減息概率升
美經濟數據遜預期 9月減息概率升
日經指數4連升 企穩4萬點關口
日經指數4連升 企穩4萬點關口
張兆聰：受惠人口紅利 安碩印度ETF可持有
張兆聰：受惠人口紅利 安碩印度ETF可持有
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：中鋁後市或下試4.7元
技術取勝：中鋁後市或下試4.7元
劉思明：跟炒消費稅改革概念 須小心選股
劉思明：跟炒消費稅改革概念 須小心選股
周顯：樓價再跌 無法過渡未來
周顯：樓價再跌 無法過渡未來
湯文亮：今日能還錢 銀行會再借
湯文亮：今日能還錢 銀行會再借
宏安下半年推港島東兩盤涉350伙 同屬舊契重建項目 毋須申預售樓花
宏安下半年推港島東兩盤涉350伙 同屬舊契重建項目 毋須申預售樓花
柏蔚森I最快今開價 料周末起收票
柏蔚森I最快今開價 料周末起收票
長甲地產創辦人2.5億購緹外4房
長甲地產創辦人2.5億購緹外4房
ONE INNOVALE 221呎288萬沽 兩年蝕一成
ONE INNOVALE 221呎288萬沽 兩年蝕一成
荃立方52呎「劏舖」 30萬沽 5年蝕一半
荃立方52呎「劏舖」 30萬沽 5年蝕一半
高力香港翟聰：大額投資物業上半年蝕讓比例增
高力香港翟聰：大額投資物業上半年蝕讓比例增
瑞士寶盛鄧啟志：觀望地產股會否減派息
瑞士寶盛鄧啟志：觀望地產股會否減派息