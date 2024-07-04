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經濟

香港地產

ONE INNOVALE 221呎288萬沽 兩年蝕一成

【明報專訊】細價樓近年跌幅顯著，粉嶺半新盤ONE INNOVALE近日持貨僅兩年的業主，以新低價沽出單位。中原分行區域營業董事陳國輝表示，ONE INNOVALE剛錄7月首宗成交，位於C座中低層15室，實用221方呎，採開放式間隔，以288萬元沽出，實呎13,032元。原業主2022年316萬元一手購入，持貨約兩年帳面蝕讓約28萬元或約9%，連使費料實蝕約35萬元或11%。

滿名山洋房4年蝕逾千萬

另外，將有新盤開售的屯門掃管笏，亦有屋苑錄得蝕逾千萬成交。資料顯示，滿名山山庭一幢單號洋房，實用2857方呎，4房4套連工作間及車庫，連1437方呎花園及957方呎天台，上月中以5800萬元易手，實呎20,301元。

新買家英文名字屬普通話拼音，料屬內地背景人士；原業主2020年以7392萬元一手購入，帳面蝕1592萬元或22%，連使費及當年發展商提供的回贈等計，原業主有可能實蝕1756萬元或24%，料為屋苑至今最大宗蝕讓個案。

柏傲莊3房1338萬沽 4年蝕7%

大圍上月共錄近40宗二手成交，其中大圍站柏傲莊佔約4宗成交。中原首席分區營業經理陳韻兒表示，柏傲莊1期2B座高層A室，實用面積663方呎，3房1套間隔，以1338萬元沽出、實呎20,181元。原業主2020年1363萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕讓約25萬元或1.8%，連稅項及使費有可能實蝕逾90萬元或約7%。

昇悅居兩房售925萬 17年升近兩倍

鰂魚涌老牌屋苑栢蕙苑錄近10年來最低價二手成交。中原地產分行經理梁嘉駿表示，栢蕙苑祥栢閣低層A室，實用626方呎3房間隔，以750萬元沽出，實呎11,981元，原業主2019年1020萬元購入，帳面蝕讓270萬元或約26%，連使費料實蝕約325萬元或逾三成。

雖然二手頻錄蝕讓，但西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，卻逆市錄得高市價二手成交。美聯分行聯席區域經理黃椿璿表示，昇悅居2座極高層G室，實用517方呎，屬屋苑兩房則王間隔，享維港海景，以925萬元易手，實呎17,892元，高市價一成。原業主2007年11月328萬元購入，持貨約17年，帳面賺約597萬元或1.8倍。

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