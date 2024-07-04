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經濟

香港地產

長甲地產創辦人2.5億購緹外4房

【明報專訊】「撤辣」後一手市場錄得多宗豪宅買賣，當中不乏內地人士。曾計劃在港上市的內地發展商長甲地產創辦人、集團董事長趙長甲，早前就以2.5億元向嘉里（0683）購入九龍半山緹外一個4房4套戶，實呎達5.7萬元。

上述成交單位為緹外3座6樓A室，實用面積4378方呎，4房4套房另加雙工人房間隔，上月以2.5億元連兩個車位售出，實呎57,104元，買家以萬滙集團有限公司作登記，公司董事趙長甲，為內地發展商長甲地產董事長，該公司於上海黃金地段開發高端住宅與優質商用物業。

資料顯示，長甲地產2010年於香港公開招股，當時上市編號為0957，招股價介乎3.2至4.8元，最多集資48億元，計劃於11月份上市，並引入長實（1113）、周大福及對冲基金石庫門為基礎投資者，但由於其後招股反應不理想，公司中止在港上市計劃。

此外，新地（0016）近月拆售的中半山帝景園，獲不少名人支持，其中一個單位為3座8樓A室，實用1530方呎，3房1套間隔，以4970萬元連車位售出，實呎32,484元，登記買家羅寶恩（Lo Bo Yan Emily），中英文名字均與鷹君集團創辦人羅鷹石家族成員相同，料為同一人。

羅鷹石家族近半億購帝景園

不過，該家族亦有成員近日蝕使費沽物業。資料顯示，西半山瀚然高層B室，實用980方呎，兩房1套間隔，上月以3080萬元售出，實呎31,429元，資料顯示，單位由羅俊義（Lo Chun Yi Johnathan）於2015年初以約3001萬元一手購入，為羅鷹石家族成員，持貨9年多，帳面僅獲利約79萬元或2.6%，不過，計及發展商當年為買家提供的現金優惠，以及買賣時使費等，料有可能輕微蝕讓離場。

（發展商訪問）

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