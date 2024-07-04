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經濟

香港地產

柏蔚森I最快今開價 料周末起收票

【明報專訊】多個新盤密鑼緊鼓登場，新世界（0017）及遠展（0035）合作、樓花期約13個月的啟德跑道區柏蔚森I，最快今日開價，本周末起收票，料為下半年首個開售的市區新盤。新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，自項目公布間隔及設計等資料後，市場反應熱烈，首推單位將主打兩房戶，她形容屬市場上具競爭力的開則。 

新世界今明兩天，開放柏蔚森I的示範單位予集團貴賓參觀，周六起對公眾開放和進行收票，將採用網上收票。柏蔚森I提供291伙，何家欣指出，今期將提供48伙3房1套戶，均位處單邊兼享海景，料受買家歡迎。

黃金海灣‧意嵐最快下周開價

另一新界全新盤、旭日國際旗下屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，擬下周三對外開放示範單位，下周正式開價，首推料不少於139伙；黃金海灣‧意嵐提供692伙，樓花期長約16個月。

凱玥連沽兩伙吸金逾2.5億

雖然市况淡靜，但市場不乏大額一手成交。合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，透過招標連售兩伙，為第3座7樓A、B室，屬實用面積3316方呎及3627方呎4房4套間隔，連車位成交價逾1.21億元和1.31億元，實呎均逾3.6萬元，吸金逾2.5億元，買家成交期16日，市場估計上述兩單位有機會由同一組客戶購入。

君悅和運誠合作的般咸道yoo 18 BONHAM，新售出12至15樓複式單位，實用面積2499方呎4房4套房等，連車位成交價7300萬元、實呎2.92萬元，買家成交期120日；項目現餘一伙實用面積3721方呎複式連天台特色戶待售。

新界方面，百利保（0617）及富豪酒店（0078）旗下洪水橋富豪．悅庭，新售出83A號洋房，連雙車位成交價3638萬元；上述洋房屬4房4套間隔，實用面積2709方呎另連花園、實呎1.34萬元，為項目逾兩年半來首宗一手成交。

建灝赤柱豪宅ONE STANLEY，上載新銷售安排，推出3號洋房，招標日期為7月8日至23日；是次推出的3號洋房，位處項目最前排，享南區海景，實用面積4689方呎、4房4套連書房和家庭室等，另連花園及泳池。項目今年初推售至今累售11伙，套現逾9.56億元。

（發展商訪問）

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