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經濟

香港地產

宏安下半年推港島東兩盤涉350伙 同屬舊契重建項目 毋須申預售樓花

【明報專訊】近年積極發展市區舊樓重建項目的宏安地產（1243），繼年初推出黃大仙鳴鳳街全新盤薈鳴，成為一手市場今年頭炮新盤後，下半年集團將推出港島東兩個舊樓重建新盤，分別位於鰂魚涌芬尼街項目，以及北角炮台山英皇道項目（即前成報大廈地盤），共涉及約350伙。

明報記者 江俊洋

宏安與外資基金安祖高頓持有的新蒲崗原為九龍貝爾特酒店，新近以逾億元翻新，成為全港最大型私營學生宿舍「日新舍」，並獲香港都會大學承租約100個宿位，隨即成為市場焦點。

宏安執行董事程德韻接受本報訪問時表示，下半年集團擬推出位於芬尼街項目及英皇道項目（即前成報大廈地盤），分別涉及約100及約250伙，其中英皇道提供的單位面積會較鰂魚涌項目大，兩盤屬舊契重建項目，毋須預先申請預售；另鴨脷洲未來亦有新發展項目。

宏安去年4.3億購芬尼街地盤

值得留意，芬尼街3至9號地盤原由有「越南朱」之稱的朱立基或有關人士持有，去年初以4.4億元售予第一集團，惟雙方取消交易，朱氏旋即重新放售，最終宏安去年以約4.3億元承接，每方呎樓面地價約1.02萬元，成交價較朱氏2018年6.78億元購入價低2.48億元或約37%。

此外，該集團亦展開薄扶林道MOUNT POKFULAM銷售部署，最新開放兩個連裝修及家具的現樓洋房示範單位。宏安營業及市務總經理黃文浩表示，現階段欲有更多準買家能夠親身參觀單位，才會落實下一個部署，並對整體本港超級豪宅市場感到樂觀。

項目最新開放的兩幢洋房分別為A號屋及C號屋，程德韻表示，兩幢洋房的室內裝修、家具及電器費用合共約3000萬至4000萬元，其中每幢洋房均設有來自法國品牌酒櫃，屬度身訂造、備電動酒架，做價達500萬元，相信項目做價日後將更進取。項目參觀人士七成來自內地，其餘三成來自本地富豪家族成員，以及小量來自新加坡或中東等海外人士。

翻查資料，MOUNT POKFULAM由宏安地產及錦華實業合作發展，全盤僅提供7幢洋房，實用3654至4810方呎，每戶內置私人升降機、前後花園及天台，除A號屋及G號屋外，其餘洋房面積均逾4700方呎的董事屋。其中D號屋，實用4765方呎，5房5套間隔，連2231方呎花園及955方呎天台，4月以約3.3億元成交，實呎高達7萬元，為項目首宗成交。

薈鳴Larchwood兩盤

共沽265伙 套現近14億

另程德韻表示，全盤有230伙的黃大仙鳴鳳街薈鳴，今年初開售迄今累沽146伙或約63%，套現逾7億元；至於主打迷你戶的大角嘴Larchwood，已屆現樓，2022年9月推盤至今累售119伙或約64%，套現約6.6億元，下半年將以現樓推售餘貨。

（發展商訪問）

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