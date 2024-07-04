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經濟
2024年7月4日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新股中贛首掛挫46% 兩年半最差 「街貨」單日轉手82% 高倍數超購新股連環破底
中特估科網股力撐 恒指升209點逼萬八
Tesla純電動車交付量反超比亞迪
陷恒大風波 羅兵咸永道中國主席趙柏基遭撤換
畢馬威：港銀內房貸款或續惡化
大摩料港6月零售銷售跌15％ 收租股有沽壓 地產發展股看好信置恒地
利福啟德雙子匯項目再融資78.5億
內地上月財新服務業PMI跌至51.2 遜預期
人行傳要特別國債承銷商重報投標需求
財庫局公布遷冊制度諮詢總結 擬放寬審計財務報表等規定
彭博：李寧擬增持 正權衡各選項
羚邦擬拓動畫以外內容打入國際市場
歐盟對華電動車加徵關稅現分歧 法意西3國支持 德冀煞停
FT：歐盟針對中資電商 擬撤150歐元免關稅門檻
美經濟數據遜預期 9月減息概率升
日經指數4連升 企穩4萬點關口
張兆聰：受惠人口紅利 安碩印度ETF可持有
美元定存高息精選
技術取勝：中鋁後市或下試4.7元
劉思明：跟炒消費稅改革概念 須小心選股
周顯：樓價再跌 無法過渡未來
湯文亮：今日能還錢 銀行會再借
宏安下半年推港島東兩盤涉350伙 同屬舊契重建項目 毋須申預售樓花
柏蔚森I最快今開價 料周末起收票
長甲地產創辦人2.5億購緹外4房
ONE INNOVALE 221呎288萬沽 兩年蝕一成
荃立方52呎「劏舖」 30萬沽 5年蝕一半
高力香港翟聰：大額投資物業上半年蝕讓比例增
瑞士寶盛鄧啟志：觀望地產股會否減派息
技術取勝：中鋁後市或下試4.7元
【明報專訊】李寧短期或上試10天線（圖）
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