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經濟

人行傳要特別國債承銷商重報投標需求

【明報專訊】今年以來內地資金湧入長期國債，孳息率降低紀錄低位引起監管部門關注。國家財政部將於周五（5日）發行新一輪580億元（人民幣，下同），票面利率2.57厘的30年超長期特別國債，彭博引述消息指財政部要求承銷金融機構在昨日重新報送投標需求，指人行周一公布將從交易商借入國債後，需求或受影響，當局希望及時了解市場變化。

中信証券：確保特別國債順利發行

消息人士稱，國債招標前向當局報送需求是例行做法，不過重新報送則不常見。中信証券首席經濟學家明明指出，做法是為確保特別國債順利發行，並確保及後的財政支出。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，或有部分承銷機構向人行借債，因此需要重新了解需求，需求若有變動將影響中標利率。

大摩：政府發債緩慢 帶動債息急跌

昨日30年國債孳息率報2.462厘，較周一反彈高位2.488厘略為回落，但仍高於公布借入國債前的紀錄低位2.405厘。市場普遍解讀人行借債是為在公開市場進行賣出國債，以穩定孳息率，摩根士丹利發表報告，認為在貨幣政策現時從量化導向轉向利率導向，此舉可以穩定市場利率和貸款收益率。

大摩指出，人行窗口指導貸款數目增長，令貸款供應高於需求，加上資金轉向基金、保險和銀行理財產品等固定收入產品，今年政府發債緩慢，帶動債息急跌。人行早前向金融機構，特別是中小銀行警告利率風險，一旦人行放寬對貸款增長數目的窗口指導，或令債息反彈和債價下跌，人行是次主動借入債券，可視為向市場參與者提醒相關風險。

在新貨幣政策框架下，大摩預期，銀行信貸增長將進一步合理化，支持市場利率和貸款定價，降低資本消耗和信用風險，提高銀行資本配置效率和淨利差，利率更為穩定，亦對負債期更長的保險公司有利，相信中資銀行和保險可以受益。

相關字詞﹕超長期特別國債 人民銀行 中國國債 人民幣

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