明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大摩料港6月零售銷售跌15％ 收租股有沽壓 地產發展股看好信置恒地

【明報專訊】摩根士丹利發表報告指出，香港的5月份零售銷售在低基數下，跌幅收窄至12%，但是在內地訪客增長放緩，及有更多港人離境影響下，預期今年6月份香港的零售銷售會錄得按年15%跌幅。在地產股中，大摩指寧願選擇住宅發展類相關股份多於涉足零售類收租股，並對信和置業（0083）及恒基地產（0012）看高一線。

明報記者 陳偉燊

大摩認為，剛公布的5月份本港零售數據大抵符合他們預期，並估計香港今年6月份零售銷售會按年跌15%，主要是6月份估計內地訪客會跌至2018年同期的64%水平，同時香港居民離境的數目則達到2018年同期的116%，遊客減少及更多居民離港的情况下，令本地零售業表現進一止受壓。

予信置恒地目標價 潛在升幅達23%

該行指出，九龍倉置業（1997）、領展（0823）及希慎興業（0014）比恒生指數表現為差，年初至今跑輸達26至35個百份點。由於零售銷售自今年3月份以來呈現倒退，加上預期香港6月份銷售銷售按年會有15%跌幅，大摩料短期內將觸發對零售收租股的沽壓；另邊廂看好地產發展股，展望今年度上半年業績，給予信和置業（0083）及恒基地產（0012）排名高於零售及寫字樓收租股，對兩者目標價分別為10元及26元，潛在升幅均達23%。

料九龍倉置業股息有增長 勝同業

在眾零售收租股中，大摩預期，九龍倉置業在上半年度的股息分派會有1%增長，相對較同業為佳。而零售動力放慢，加上高度涉足寫字樓租務，大摩因而給予希慎（0014）「持有」評級，並預期該股的派息未必獲得現金流支持。

根據政府剛公布的5月份零售數據顯示，總零售銷售達305億元，按年減少12%，按月則升3%，相對2018年5月則下跌25%。今年首5個月香港零售銷售按年下跌6%。對比2018年同期跌幅更多達23%。

相關字詞﹕恒基地產 信和置業 摩根士丹利

上 / 下一篇新聞