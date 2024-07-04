Tesla純電動車交付量反超比亞迪

次季交付44.4萬輛 勝預期

Tesla次季交付量按年跌4.8%至44.4萬輛（見表），但按季升14.8%，優於市場預期的43.8萬輛，並連續兩個季度反超比亞迪純電動車銷量。以比亞迪純電動車銷量來看，次季按年升21%至42.60萬輛，按季更升42%，惟較去年未季最高峰的52.64萬輛銷量有所放緩；若合計純電動車和插電式混合動力車（PHEV）的銷量，比亞迪次季交付則達98.67萬輛，按年升40.2%。

儘管Tesla純電動車銷量連續兩季度反超比亞迪，但研究機構Couterpoint發表報告認為，比亞迪純電動車的市場份額今年或會大幅增長，屆時其銷量可再超過Tesla，反映了全球電動車市場的動態轉變。

研究：歐加關稅 中國車廠轉向新興市場

該報告又表示，中國純電動車今年銷量或是北美地區的4倍，並在2027年前仍可維持佔全球純電動車銷量50%以上的份額。同時，中國純電動車銷量於2030年將超過北美和歐洲的總和。

至於歐盟對由中國出口純電動車加徵關稅的臨時措施將於今日（4日）開始，研究副總監Liz Lee表示，這些關稅或會推動中國汽車製造商轉向中東和非洲、拉丁美洲、東南亞、澳洲和新西蘭等新興市場。他認為，中國與歐盟的談判結果將影響未來電動車市場的走勢，尤其歐美市場於明年開始成電動車銷量的主要推動力。