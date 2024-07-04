新股中贛首掛挫46% 兩年半最差 「街貨」單日轉手82% 高倍數超購新股連環破底

昨日首掛急瀉的中贛通信沒有基石投資者，以發行1.6億股「街貨」量計，昨日成交量達1.32億股，即單日轉手量已逾82%，成交金額9960萬元。另一新股經發物業（1354）昨首掛亦跌11.5%，成交額2480萬元，經發物業則有3名基投。

分析：小型IPO易「圍飛」

製造反應熱烈假象

有會計界人士分析，若新股高倍數超購為真正投資者需求，便難以解釋新股首掛接二連三急瀉的現象。他分析現時新股市場較常出現小型IPO，不排除有莊家可以較低成本「圍飛」，製造市場反應熱烈的假象，並操縱新股上市後急瀉驟升。他相信港交所（0388）亦察覺到問題，近日就新股價格發現流程做「軟諮詢」。他認為上述現象不能於新股市場長期維持，昐市場日後可慢慢重回正軌。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，不排除新股市場有莊家「圍飛」，甚至可能要提供約三至四成的折扣，才有投資者願意認購。他更直言，雖然近期新股上市宗數多，但新股質素參差，大部分集資規模極小，新股經常「破底」令股民損手，長遠亦會對新股市場造成嚴重打擊。

投資界：FINI易安插「人頭」

有投資界人士分析，近期數家認購反應理想新股上市後表現欠佳，或與新股電子結算平台FINI的設計有關。港交所去年推出FINI電子平台，散戶經券商循公開發售認購新股，與國際配售大戶看齊，毋須即時過數，而是待獲分配股份才過數。不排除有莊家集團或鑽空子，安插「人頭」（非真正投資者）「篤手指」大額認購，製造市場反應熱烈的假象。證監會宜在嚴查國際配售承配人的同時，加強抽查大額認購的散戶及其券商。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，不排除有中小型公司為滿足上市要求，盲目推高市盈率，令新股定價於不合適區間，為造成上市即破底的原因之一。許繹彬續稱，自FINI平台推出後，股民只需付手續費而大膽落注，惟往往忽略公司質素，呼籲投資者「量力而為、小注怡情、不要高追」，必須了解公司基本質素，不要眼見有超購就抽。

明報記者