歐元區上月通脹稍回 央行多名官員暗示本月不減息

歐盟統計局周二公布，歐元區6月調和消費物價指數（HCPI）按年升2.5%，符合市場預期，升幅較5月回落0.1個百分點。但扣除能源、食品價格等，6月核心HCPI按年升幅意外保持2.9%，市場原本預期放緩至2.8%，主要由於服務業價格按年升4.1%，升幅保持在7個月高位。而且勞工市場繼續緊張，同日公布的5月歐元區失業率維持紀錄低位6.4%。

歐洲央行多名官員都表明，未有足夠數據判斷通脹持續降溫，示意在上月減息0.25厘後，本月應該不會再減息。行長拉加德（Christine Lagarde）表明，通脹有多個不明朗因素，尤其是薪酬和企業盈利變化如何左右服務業價格，以及供應會否面對新衝擊，加上就業仍然強勁，有時間等待收集證據確認通脹是否邁向2%目標，現在不急於減息。

央行首席經濟師連恩（Philip Lane）於通脹數據公布前亦指出，6月通脹數字不足以消除對基本通脹的疑慮。

拉加德：通脹有多個不明朗因素

歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）稱，俄烏戰事、中東和法國選舉等地緣政治不明朗，令經濟和物價形勢更複雜，形容未來數月不容易渡過，不會預設利率路徑。

（綜合報道）

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