明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

鮑威爾：通脹降溫有進展

【明報專訊】美國聯儲局認同通脹重回降溫趨勢，鞏固市場對9月減息的預期，加上電動車生產商特斯拉（Tesla）（美：TSLA）交付量沒有市場預期般差，股價做好，都帶動美股由低位回升。

Tesla交付勝預期 美股早段做好

聯儲局主席鮑威爾周二出席歐洲央行年度論壇時表明，近期物價數據反映通脹重回降溫趨勢，形容有不少進展，但需要更多數據了解基本通脹狀况，建立通脹將持續回落至2%目標的信心才會開始減息，由於美國經濟和就業強勁，所以有時間等待。他形容與去年特別關注通脹不同，今年通脹和就業風險相對均衡，不希望維持緊縮貨幣政策太長時間，拖累經濟增長。利率期貨反映，市場曾預期9月減息機會繼續逾60%。

另外，美國勞工部周二公布，5月職位空缺意外由3年低位回升，增加22.1萬個至814萬個，市場原本預期會減少至791萬個，4月職位空缺數字由805.9萬向下修訂至791.9萬個。美股在下半年首個交易日做好後，周二早段好淡爭持，道指、標普500指數和納指低開後，受惠鮑威爾言論令指標的10年期債息回落，大市曾經倒升，但道指之後再失去動力。Tesla電動車交付量連續兩季按年下滑，是約12年來首次，第二季有近44.4萬輛，按年跌4.8%，但多過市場預期43.9萬輛，按季亦回升逾14.7%。公司股價早段曾急升逾10%，重上230美元水平，逼近今年高位。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞