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經濟
國際金融

法反壟斷 擬控Nvidia 首面對類似訴訟 股價曾挫逾2％

【明報專訊】歐洲近期掀起針對美國科技公司的反壟斷行動，據報法國將控告人工智能晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）遏抑市場競爭，是該公司首次面對類似訴訟。受消息影響，Nvidia昨晚美股早段跌逾2%。

路透周一引述消息指法國反壟斷監管機構將發出傳票，但沒有披露詳細內容。如果裁定違反競爭法規，最高罰款相當於公司一年全球收入10%，但可以提出獲當局接納的補救措施取代。Nvidia上個財政年度收入約609.22億美元。

憂行業依賴Nvidia晶片軟件系統

去年9月法國有關部門曾搜查圖像顯示卡行業，調查雲端計算公司有否利用算力優勢在市場擠壓小型同業。《華爾街日報》當時報道，矛頭直指Nvidia，因為Nvidia成立之初是製造圖像顯示卡為主，由於圖像顯示卡晶片擁有迅速處理大量數據的能力，所以逐步用其原理發展人工智能晶片等。

法國上周五發表生成式人工智能行業競爭報告，擔心行業依賴Nvidia晶片軟件系統，因為是唯一能完全發揮圖像處理器的能力，對快速數據運算很重要，而且示意不滿Nvidia近期投資人工智能雲端服務商，關注加強整合或削弱市場競爭。

Nvidia去年在監管文件披露，除了法國，歐盟和中國都曾要求提交旗下圖像顯示卡的資料。據報由於法國已開始調查，歐盟現時無意擴大相關的初步檢視。

WSJ：歐盟針對Meta商業模式核心

歐盟焦點或轉向對消費者更「貼身」的科技公司，尤其是執行3月生效的《數碼市場法》，一周內向第二家美國企業「開刀」。歐盟委員會周一初步指控社交媒體facebook母公司Meta（美：META）違反該法例，要求用戶批准該公司利用其數據作精準廣告營銷，否則就要付費換取沒有廣告的帳戶，是沒有提供足夠選擇，要求給予免費但較少精準廣告的服務。

Meta回應，有關選擇是跟從歐洲法院去年裁決，符合歐盟法規，但願意與當局進一步溝通以結束調查。Meta研究初步裁決後，可以提出措施解決疑慮，歐盟明年3月底之前將作終極裁決，若仍認為違法，最多可罰款相當於該公司一年全球收入10%。

《華爾街日報》形容，歐盟今次針對是Meta商業模式的核心，今年第一季廣告收入逾350億美元，近乎相當於全部收入，當中約23%來自歐洲。

歐盟上周亦指控蘋果公司（美：AAPL）違反《數碼市場法》，限制應用程式開發商自由引導消費者，用蘋果商店以外的方法購買服務，是該法例首個執法對象。微軟（美：MSFT）上周二則被歐盟指控，將旗下視像會議程式Teams與辦公室軟件綑綁銷售，獲取不公平競爭優勢。

（綜合報道）

[國際金融]

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