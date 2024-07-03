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經濟

香港地產

華潤5.4億購藍塘傲零售樓面及車位

【明報專訊】商用物業市場錄得大額成交，第一太平戴維斯表示，新近促成一宗大額成交，相關物業為麗展（0488）、帝國集團合作發展的將軍澳藍塘傲的零售基座連公共停車場，作價5.4億元，買家為華潤旗下華潤隆地；是次出售之物業零售基座商場總建築面積逾10.25萬方呎、另提供154個車位，物業商舖部分佔地4層，現時已有多間餐飲及零售商戶進駐。此外，物業位於將軍澳南海濱公園旁，距港鐵將軍澳站、調景嶺站均不遠。

第一太平戴維斯投資部副資深董事胡子申表示，物業現時出租率高近九成，租金淨回報率約6厘。

鼎泰豐老闆3300萬購油塘工廈全層

雖然近日不少本地食肆嘆生意難做而結業，但作為「過江龍」的台灣食店鼎泰豐，近日以3300萬元購入油塘高輝工業大廈全層單位；上述新成交的高輝工業大廈單位，為C座6樓全層，面積約9500方呎、成交呎價約3474元，登記買家為恒豐興業有限公司，董事包括鼎泰豐董事長楊紀華等；原業主2007年以750萬元購入，帳面獲利2550萬元或3.4倍。

聯合出版1.3億購觀塘商廈兩層

另觀塘商廈俊匯中心28樓、29樓兩層，共約21,154方呎樓面，連8個車位，以共1.33億元售出、呎價6287元，買家以僑商置業有限公司作登記，為聯合出版（集團）旗下子公司；原業主2014年以共2.0676億元購入，持貨10年，帳面蝕7376萬元或36%。

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