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經濟
2024年7月3日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
高息中特估領漲 港股7月開局微升 內銀內險電訊三桶油大成交向上 北水增至60億
阿里巴巴次季斥452億回購 冠絕港股
吉利：歐盟加徵關稅影響有限
內地新能源車6月銷售報捷
建行據報總部員工最少減薪一成
克而瑞：百強房企6月銷售回暖
羅兵咸降IPO集資預測逾兩成 維持港今年80新股 仍為四大行最樂觀
澳門上月賭收177億 符大行預期
元續科技首掛挫近四成 每手帳蝕950元
OneDegree首創寵物危疾附加保障
法反壟斷 擬控Nvidia 首面對類似訴訟 股價曾挫逾2％
鮑威爾：通脹降溫有進展
歐元區上月通脹稍回 央行多名官員暗示本月不減息
橋水新基金採「機器學習」投資決策
張兆聰：Robotaxi等概念 Tesla續偏強
港元定存高息精選
姜靜：歐元料續雙向波動
技術取勝：海天短線考驗20元關
劉思明：單靠中字頭撐市 港股難大彈
周顯：現時搵錢要火中取栗
湯文亮：虛榮心作祟 投資者罕有蝕本賣樓
東立：樓市兩極 豪宅價睇升一成 中小型單位價欠向上動力 推盤需「隨行就市」
南天第設計強調藝術色彩共融
李錦記家族成員6800萬購東半山老牌物業
柏蔚森I日內開價兼開放示範單位
環海‧東岸1房545萬易手 5年料實蝕35%
華潤5.4億購藍塘傲零售樓面及車位
柏蔚森I擁臨海景觀優勢
跑道區4全新盤 料年內登場
安本Josh Duitz：減息周期將至 換馬收息股
周顯：現時搵錢要火中取栗
【明報專訊】現時香港只有幾門生意，還可以搵到錢，其中之一就是幫內地人士走資：從內地走到香港，當然，他們下一步，就是「潤」到西方法外之地了。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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