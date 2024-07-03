元續科技首掛挫近四成 每手帳蝕950元

GEM板新股元續科技昨首日上市開報1.66元，較上市價2.42元低31.4%，高見1.77元，以全日低位1.47元收市，大跌39.3%。一手1000股，不計手續費，每手蝕950元。全日成交2120萬股，涉資3680萬元。至於GEM板改革後首隻新股優博控股（8529），6月初首掛升6%，但至昨日已累跌逾三成。

另半新股嘀嗒出行昨上市第二個交易日收報3.6元，再跌22.6%，較上市價6元累跌40%。若持續持貨，不計手續費，一手500股，賬面蝕1200元。

至於經發物業（1354）及中贛通信（2545）兩新股今掛牌，昨暗盤經發物業微升，中贛通信跌超三成。經發物業於輝立暗盤以招股價7.5元平開，高見9.02元，低見7.3元，收報7.52元，升0.27%，每手300股，不計手續費，每手賺6元。

中贛通信暗盤跌逾三成

另一新股中贛通信輝立暗盤開報0.81元，較招股價1.25元低35.2%，收報0.77元，跌38.4%。一手2000股，不計手續費，每手蝕960元。

明報記者

[新股]