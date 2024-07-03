明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

羅兵咸降IPO集資預測逾兩成 維持港今年80新股 仍為四大行最樂觀

【明報專訊】四大會計師行之一的羅兵咸永道（PwC）下調本港今年公開招股（IPO）新股集資額預測，由年初預測的1000億元，下調兩成至三成到700億至800億元，預測新股數目維持80隻。羅兵咸為四大會計行中最後一家更新今年本港IPO集資額預測，亦為四大行中最樂觀。除安永維持今年全年500億元預測外，其餘三大行均下調原先1000億元集資額的預測，當中下調幅度最多達四成。

上半年集資額131億 跌27%

羅兵咸永道提到，由於地緣政治經濟不確定、利率高企，以及通脹放緩速度遠較預期慢等不同因素，影響本港IPO市場，令投資氣氛審慎，新股融資規模亦普遍較小，上半年IPO集資額為131億元，按年跌27%；期內新股數目為30隻，按年跌9%。

該行表示，對港IPO市場謹慎樂觀，而今年第二季亦見有逐步回暖的迹象，目前有100家公司已向港交所（0388）遞表申上市，當中有部分大型公司已於中證監成功備案，若今年下半年市場情緒續改善，或有機會有超過50億元的大型IPO發生。隨着加息周期結束，各國主要央行陸續啓動減息的刺激下，來自歐洲、美國和中東的全球資金預計將會回流亞洲，而資金流入將會增加市場流動性及提升估值。

特專科企赴港上市 助穩定市場信心

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合伙人黃金錢表示，隨着下半年息率有望下調，港IPO市場有機會復蘇，預料中概股和科技公司，特別是特專科技公司赴港上市，將有助穩定本地資本市場的信心，而新的《第18C章》上市機制將發揮關鍵作用，預計將進一步促進科技產業生態系統的發展。

黃金錢續稱，港交所透過加強與內地監管機構合作，將可進一步便利中國內地企業赴港上市的工作，港府及相關監管機構亦繼續採取措施擴大其全球影響力，有望吸引更多中東和東盟上市公司來港上市。

明報記者 江陵凱

相關字詞﹕科技公司 中概股 中證監 港交所 集資額 公開招股 羅兵咸永道

上 / 下一篇新聞