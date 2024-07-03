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經濟

克而瑞：百強房企6月銷售回暖

【明報專訊】克而瑞地產研究日前發表報告指出，今年6月內地百強房企銷售有所回暖，實現單月金額4389億元（人民幣，下同），按年下跌16.7%，按月增長36.3%。匯豐發表報告稱對內地房地產市場復蘇速度感驚喜，並相信二手成交復蘇將逐漸蔓延至一手市場。

據克而瑞報告顯示，由於內地房企屆6月年中衝刺時間，加之核心一線、二線城市鬆綁政策落地，市場供求按月持續增加，延續輕微復蘇走勢。報告認為，得益於5月以來從中央到地方利好政策不斷，目前仍處存量需求釋放周期。加之當前供應及成交也基本降至低位，後期大概率延續企穩態勢。

匯豐表示，6月銷售量按月大幅增長，反映5月一系列政策為房地產市場帶來利好刺激，並預計內地新樓銷售下半年將回升，且樓價將持續復蘇，惟當前過渡時期可能受壓。惟摩根士丹利預料，內地房地產銷售今年下半年保持疲弱。因樓價長期下跌，該行對一線、二線城市銷售改善的持續性持審慎態度。此外，鑑於二手房競爭加劇及一手供應有限，大摩預計一手銷售在下半年依舊疲弱。

碧桂園上月銷售大跌73%

碧桂園（2007）昨日公布6月單月營運數據，期內共實現合同銷售金額約43億元人民幣，按年大跌73.13%，合同銷售建築面積約40萬平方米，按年減少80.3%。

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