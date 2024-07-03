明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地新能源車6月銷售報捷

【明報專訊】中國新能源車企陸續公布最新銷售成績，均勝市場預期。理想（2015）6月銷量按年升近五成至4.78萬輛，昨日股價全日最多升逾8%見75.95元，其後回軟但收市仍升半成報73.8元，成交8.88億元。小鵬（9868）、蔚來（9866）股價同樣做好，龍頭比亞迪（1211）上月銷量升35%，惟未能帶動股價，昨跌1.6%報228.2元。

理想股價漲近半成

新勢力「蔚小理」上月銷量均按年錄得升幅（見表），蔚來按年升98.1%至2.12萬輛，按月增3.2%，次季升1.4倍至5.74萬輛；小鵬按年升23.8%至1.07萬輛，按月增5.1%，次季升30.2%至3.02萬輛；以及理想按年升46.7%至4.78萬輛，按月增36.4%，次季升25.5%至10.86萬輛。

另外，小米（1810）汽車於微博公布6月小米SU7交付量超過1萬輛，並稱上月已開始雙班生產，料本月起買家下訂後交付周期最多可縮短5周。小米早前公布5月交付量為8646輛，今年累計有1.58萬輛。

小米SU7交付逾1萬輛

摩根士丹利發表報告指出，中國新能源車企銷售達成次季目標，理想、小鵬達到公司指引的10.5萬至11萬輛，蔚來則超出公司指引上限。大摩又表示，比亞迪6月交付量按年升35%至34.17萬輛，次季銷售量為約99萬輛，與市場預期的100萬輛相若。此外，吉利汽車（0175）旗下極氪（美：ZK）6月交付量按年升89%至2.01萬輛，大致符合市場預期。該行稱，上半年交付量為8.79萬輛，意味下半年每月平均銷售需提升至2.37萬輛，才可達到全年23萬輛的銷售目標。

相關字詞﹕銷量 新能源車

上 / 下一篇新聞