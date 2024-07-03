內地新能源車6月銷售報捷

理想股價漲近半成

新勢力「蔚小理」上月銷量均按年錄得升幅（見表），蔚來按年升98.1%至2.12萬輛，按月增3.2%，次季升1.4倍至5.74萬輛；小鵬按年升23.8%至1.07萬輛，按月增5.1%，次季升30.2%至3.02萬輛；以及理想按年升46.7%至4.78萬輛，按月增36.4%，次季升25.5%至10.86萬輛。

另外，小米（1810）汽車於微博公布6月小米SU7交付量超過1萬輛，並稱上月已開始雙班生產，料本月起買家下訂後交付周期最多可縮短5周。小米早前公布5月交付量為8646輛，今年累計有1.58萬輛。

小米SU7交付逾1萬輛

摩根士丹利發表報告指出，中國新能源車企銷售達成次季目標，理想、小鵬達到公司指引的10.5萬至11萬輛，蔚來則超出公司指引上限。大摩又表示，比亞迪6月交付量按年升35%至34.17萬輛，次季銷售量為約99萬輛，與市場預期的100萬輛相若。此外，吉利汽車（0175）旗下極氪（美：ZK）6月交付量按年升89%至2.01萬輛，大致符合市場預期。該行稱，上半年交付量為8.79萬輛，意味下半年每月平均銷售需提升至2.37萬輛，才可達到全年23萬輛的銷售目標。