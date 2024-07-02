上半年新盤沽8838伙 創5年新高 3月佔近五成 撤辣效應消退累上月成交跌至668伙

明報記者 林可為

若與去年下半年一手成交量4455宗比較，今年上半年升近一倍。值得留意的是，近年發展商亦放慢申請預售樓花步伐，去年10月、11月及今年1月曾在短短4個月內3度「零」預售申請，但似乎未有明顯令一手積存量下調速度加快。隨4月起一手成交量回落，目前一手貨尾積存量仍龐大（含樓花和現樓），估計約2.1萬伙，較去年底約2.2萬伙減約4%。

一手貨尾量2.1萬伙 半年跌4%

美聯首席分析師劉嘉輝解釋，「撤辣」後新盤市道一度強勁，但同時有不少全新盤登場，市場難以短時間消化大量新供應，導致累積貨尾減幅輕微，料發展商以低價、採「先求量」銷售策略將成常態。

上半年四大發展商吸金530億

綜合市場資訊，上半年整體一手成交錄約8838宗，其中約8128宗於樓市「撤辣」後3至6月錄得，佔比達92%；當中單計3月就錄約4200宗，創1998年11月錄約6300宗一手成交後，約25年半來按月新高，反映「撤辣」當時的強勁效應。期內四大發展商新地（0016）、恒地（0012）、會德豐和長實（1113）旗下樓盤，估計共售逾4100伙、吸金約530億元，其中新地套現額估計達150億元，料為吸金王；恒地系樓盤售逾1500伙，是售出單位最多發展商。

上半年亦不乏矚目一手豪宅成交，如嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，3月招標售出的院墅B，成交價10億元，創九龍歷來一手豪宅新高，物業實用面積逾1.15萬方呎，另連花園，5房5套連5間工人房，實呎逾8.6萬元亦創九龍屋苑式洋房新高。另信置（0083）何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，今年至6月28日止共售11伙、吸金8.5億元，其中10伙（吸金7.74億元），是於「撤辣」後售出。

業界料下半年錄約8000宗 跌一成

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，據中原城市領先指數CCL最新數據，上半年累跌3%，「撤辣」後樓價升幅已被蒸發，料美國第三季內仍不減息、加上新盤餘貨積存量大，料第三季樓價或再跌2%，惟美國11月總統大選前若減息，可為樓市帶來轉機，樓價第四季有望微升，陳永傑預計，下半年一手市場錄約8000宗成交，比上半年逾8800宗跌近一成，全年整體成交約1.68萬宗，按年回升逾五成。