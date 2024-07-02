布少明：資金流入 有利樓市

不過，筆者依然對樓市前景感到審慎樂觀，除因為「全撤辣」令樓市渡過最艱難時刻外，亦由於利好本港經濟的消息與日俱增，加上愈來愈多資金正湧入香港，有助帶動樓市向上。早前香港統計處公布，今年第一季本地生產總值（GDP）按年升約2.7%，遠超預期的0.9%，反映本港經濟正在重新增速。此外，有傳媒引述國際大行發表的報告指出，在2022年，瑞士金融中心管理多達2.4萬億美元的境外資產，至於香港則以2.2萬億美元緊隨其後，管理規模屬全球第二。報告又指出，隨着財富和權力正向東方轉移，目前香港財富管理業務正以每年7.6%的高速增長，相信直到2027年時，香港將以3.1萬億美元管理資產規模，超越瑞士成為環球最頂尖的財富管理中心。上述數據充分顯示，香港在背靠祖國之下，對全球投資者依然極具吸引力，而且國際金融中心的地位仍然相當穩健。

其實無論從安全性、穩定性及長遠回報去考量，香港樓市絕對是最適合各國資金停泊、「進可攻退可守」的最佳投資選擇之一，原因是香港樓市一向抗跌力強，兼具抗通脹及收租自住功能，並有長期資產升值的憧憬，近月樓價由高位回調，正好為投資者提供入市的契機，只要資金加快流入香港樓市，屆時樓市有望回穩。總括而言，當下樓市市底絕對不弱，只要一手買家漸漸回流二手；聯儲局正式步入減息周期；再配合資金湧港因素，相信樓市有望在近日整固後再度爆發購買力，助樓市重拾升勢。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]