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經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：跌市莫悲 重新振作

【明報專訊】上周四（27日）公司剛舉行了工商舖市道半年結及下半年展望記者會，以上半年計，工商舖跌勢未止，但已明顯收窄，算是橫行整固；而此前筆者出席一個飲宴場合，身邊坐着一位主要從事商舖買賣的同行；甫打開話題，他便大談地產行業經營困境，商舖尤為慘烈。他說以前是一舖養三代，今天是一舖捱三代！

無疑在這10年間，商舖下跌幅度超過一半或以上，然而筆者並不認同其過於悲觀的看法，因為地產市場必有周期性。如果這位仁兄在20年前購入商舖項目，即使今天急挫一半，但累計升值仍有可觀利潤，持有商舖收租回報率仍不錯，何來會是一舖捱三代呢？近期一些朋友聚會中，大家不約而同都是說行業經營困難，但當中有一位仁兄，獨具不同看法，向筆者查詢有沒有業主急售放盤，只要價錢便宜，他能幫助這些業主盡快套現。這正正展現了在逆市中，擁有充裕現金流的優勢，目前就是收集平貨的大好投資機會。

與香港市場走下坡相反，內地近年確實進步不少，除了產品性價比高之外，在服務上亦不斷提升，給予客人的體驗是令人覺得物超所值，令北上消費變成一種潮流，吸引有高消費能力的港人也回內地朝聖。筆者十分認同兩地的交往可促進經濟循環，特別是在2019年的社會運動後，港人更加需要去了解內地文化、經濟及發展。筆者經常都說不用擔心人家搶了你的生意，更重要的是如何運用有效資源去開拓自己的機會。香港經過這幾年的重創後，此時此刻港人更應借助內地的資源，去重新振作；身為香港人應積極說好香港故事，而筆者多年來投身地產代理工作，亦呼籲同行努力實幹，說好香港地產的故事！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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