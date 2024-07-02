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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：油價持續向上 中海油購24224

【明報專訊】國際油價繼續向上，上周五「三桶油」股價做好，其中中石油（0857）升幅跑贏其他油股，上周五升4.36%，收報7.9元；中海油（0883）上周四股價跌3.55%，上周五股價隨即反彈2.99%，收報22.4元；中石化（0386）上周五曾高見5.12元創本月高位。由於油股股價一直向上，投資者繼續追好倉產品為主。如看好可留意中石油認購（24526），行使價9.63元，2024年10月到期，有效槓桿約11倍；或中海油認購（24224），行使價23.88元，2024年10月到期，有效槓桿約8.9倍；或中石化認購（21619），行使價5.59元，2024年12月到期，有效槓桿約8.7倍。如看淡油股，可留意中石油認沽（25348），行使價5.99元，2024年11月到期，有效槓桿約9倍；或中海油認沽（25561），行使價16.48元，2025年2月到期，有效槓桿約6.9倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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