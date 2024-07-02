瑞銀亞洲：油價持續向上 中海油購24224

【明報專訊】國際油價繼續向上，上周五「三桶油」股價做好，其中中石油（0857）升幅跑贏其他油股，上周五升4.36%，收報7.9元；中海油（0883）上周四股價跌3.55%，上周五股價隨即反彈2.99%，收報22.4元；中石化（0386）上周五曾高見5.12元創本月高位。由於油股股價一直向上，投資者繼續追好倉產品為主。如看好可留意中石油認購（24526），行使價9.63元，2024年10月到期，有效槓桿約11倍；或中海油認購（24224），行使價23.88元，2024年10月到期，有效槓桿約8.9倍；或中石化認購（21619），行使價5.59元，2024年12月到期，有效槓桿約8.7倍。如看淡油股，可留意中石油認沽（25348），行使價5.99元，2024年11月到期，有效槓桿約9倍；或中海油認沽（25561），行使價16.48元，2025年2月到期，有效槓桿約6.9倍。
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