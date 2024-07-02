袁國守：7月聚焦三中全會

回顧上半年，恒指累升671點或3.94%，雖與美國道指表現相若，但遠遠跑輸標普500指數及納指（分別累升14.48%及18.13%）。港股估值低，再大插機會不高，但每次急彈，都依賴刺激經濟政策帶動，在內地經濟未見顯著改善前，難言轉勢步入長牛。

往前看，本月焦點勢落在月中召開的三中全會，且看屆時會否有利好消息公布，估計此前恒指難走出17,600至18,700點上落區間。然而，一旦三中全會未能「說服」市場中國經濟否極泰來，港股或再遇沽壓，17,000點可能亦不保，戰友宜有心理準備。

個股方面，「中特估」如石油、電訊、煤炭及電力股仍可憧憬，而資金熱捧的AI概念股，在本港上市的選擇不多，其中手機設備股瑞聲（2018）可留意，今期凱基亞洲的溫傑會詳細解構，值得細閱。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]