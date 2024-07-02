明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

日圓弱勢 電匯價低吸遊日

【明報專訊】美日息差令日圓匯價持續偏軟，隨着市場對美元今年減息幅度的預期持續降溫，上周美元兌日圓匯價一度失守161日圓水平。市場預期日本政府有可能於短期內出手穩定日圓匯價，意味若已計劃於今年稍後時間遊日的人士，或需考慮現階段在銀行以電匯價逢低分段兌換日圓，即將於暑假遊日的人士，更可考慮直接到找換店兌換出遊所需的部分資金。

明報記者 劉敬華

目前市場普遍預期，若美元兌日圓匯價迅速貶值至163日圓水平，日本將出手干預。普徠仕多元收益債券策略副基金經理鍾曉陽指出，聯儲局減息和日本國內政策變化，仍然是影響美元兌日圓匯率的主要因素，日圓貶值令日本7月加息的可能性增加，認為如果日本央行在7月後不釋出進一步加息的信號，直至聯儲局9月議息會議前，日圓或會下探165的水平，但在該公司的基本情景預測中，日圓不太可能在未來數月內快速貶值至170日圓水平，因日本央行可能會在近期干預日圓匯價。

倘若日本於短期內加息，同時美國亦如預期於9月減息，隨着兩者息差逐步收窄，將對日圓匯價有一定支持。計劃於今年稍後時間遊日人士，或需考慮趁今年第三季日圓匯價仍處於相對偏低水平，逐步逢低兌換遊日旅費。

至於在何處兌換，儘管找換店向來予人兌換率較銀行為吸引的印象，但一般而言於銀行以電匯價（TT Rate）兌換外幣的匯率，會較於找換店兌換外幣現鈔的匯率為低。對於計劃一家大細出遊，又或出遊時間較長人士，旅費隨時可逾萬港元，即使分批兌換日圓金額亦不少，更應在兌換率上貨比三家。比較6月28日下午5時多間銀行的參考牌價，其中招商永隆的每1日圓兌港元的電匯賣出價為0.04869，南商更達0.04866（見表1），便較不少找換店同日的現鈔賣出匯價約介乎0.0487至0.0493為低。

趁日本政府干預匯價前兌換

目前不少本港銀行的網上銀行服務，也可提供外幣價格通知指示或設限價單服務，只要相關外幣匯率跌至客戶預設水平，便會通知客戶或按客戶預設指示兌換，助客戶於心水價兌換外幣。

若能配合銀行提供的兌換外幣優惠，將更為划算，如中銀香港的旅遊「兌」策現金賞，由即日起至今年9月30日，該行已選用「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」服務的個人銀行客戶於指定推廣期內，經手機銀行成功兌換指定外幣，並達到指定金額，可獲旅遊「兌」策現金賞，以8月份的推廣期為例，於該月兌換日圓累計金額達5萬港元至15萬港元以下等值，可獲現金賞2000日圓，而有關獎賞經該行核實無誤後，將於今年11月30日或之前以現金形式誌入合資格外匯客戶的外匯寶帳戶內。

暑假快閃遊日者 可找換店兌換現鈔

然而，找換店予人兌換率較銀行吸引的印象亦非全屬誤解，若比較外幣現鈔賣出兌換價，找換店兌換現鈔的匯率確實較銀行為低。以兌換日圓現鈔為例，比較6月28日下午5時的小女孩找換店及匯豐銀行的外幣現鈔賣出兌換參考牌價，小女孩找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0487（見表2），匯豐的現鈔賣出價為0.04928。還要考慮手續費，於銀行兌換外幣現鈔或涉手續費，因銀行一般只豁免自家客戶兌換外幣的手續費，而找換店大多標榜不收手續費，加上營業時間較銀行為長，並且不需事先預約預留外幣現鈔。

儘管目前部分銀行設外幣提款機，但提款機並不能如找換店般，就同一外幣提供多於一種現鈔面額選擇。如計劃於暑假快閃遊日，且不會大肆購物，出遊所需日圓不多，選擇匯價相對吸引，並於生活圈子附近的找換店直接兌換，亦屬省時之選。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 日圓兌換匯率

上 / 下一篇新聞

完善新股定價 港交所向投行軟諮詢 檢討公開發售回撥比例及「基投」禁售期安排
完善新股定價 港交所向投行軟諮詢 檢討公開發售回撥比例及「基投」禁售期安排
熱門新股大幅回撥散戶 削機構股東定價影響力
熱門新股大幅回撥散戶 削機構股東定價影響力
內地財新製造業PMI升至51.8 創3年高
內地財新製造業PMI升至51.8 創3年高
人行：將開展國債借入操作 10年債息由紀錄新低反彈
人行：將開展國債借入操作 10年債息由紀錄新低反彈
陳德霖旗下SPAC擬併阿里有份投資企業
陳德霖旗下SPAC擬併阿里有份投資企業
瑞銀財富管理：美科技股續看好 港股低位料有支持
瑞銀財富管理：美科技股續看好 港股低位料有支持
中金張文朗：中國工業利潤率升 反映競爭力增
中金張文朗：中國工業利潤率升 反映競爭力增
瑞銀財富管理：料工黨贏英大選 放寬移民政策利經濟
瑞銀財富管理：料工黨贏英大選 放寬移民政策利經濟
方舟雲康毛利率升 料今年續蝕
方舟雲康毛利率升 料今年續蝕
法首輪選舉後 法股歐元齊升 極右派優勢遜預期 金融界：仍未明朗宜觀望
法首輪選舉後 法股歐元齊升 極右派優勢遜預期 金融界：仍未明朗宜觀望
智和生物科技攻核子醫學 不排除在港融資上市
智和生物科技攻核子醫學 不排除在港融資上市
安本：內地下半年料出招救經濟 或利中資股
安本：內地下半年料出招救經濟 或利中資股
李澄幸：樓價下跌應否做安老按揭
李澄幸：樓價下跌應否做安老按揭
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：瑞聲業務改善 Call 24932
劉思明：瑞聲業務改善 Call 24932
張兆聰：濰柴連升5日 業務處上升周期
張兆聰：濰柴連升5日 業務處上升周期
張兆聰：亞馬遜突破阻力走勢佳
張兆聰：亞馬遜突破阻力走勢佳
伍禮賢：舜宇光學受惠高端手機出貨增加
伍禮賢：舜宇光學受惠高端手機出貨增加
涂國彬：數據無驚喜 金價續處整固期
涂國彬：數據無驚喜 金價續處整固期
投資者及理財教育委員會：虛擬資產現貨ETF交易方便 走勢極波動
投資者及理財教育委員會：虛擬資產現貨ETF交易方便 走勢極波動
袁國守：美股續為下半年組合「鐵膽」
袁國守：美股續為下半年組合「鐵膽」
謝偉銓：政府宜設法推動企業發展綠色能源
謝偉銓：政府宜設法推動企業發展綠色能源
沈永年：揀電子門鎖四大注意
沈永年：揀電子門鎖四大注意
施羅德投資：企業盈利看升 利好亞洲股市
施羅德投資：企業盈利看升 利好亞洲股市
許健生：芯片博弈 國家千億大基金助攻
許健生：芯片博弈 國家千億大基金助攻
溫傑：瑞聲受惠AI浪潮 待回調分注部署
溫傑：瑞聲受惠AI浪潮 待回調分注部署
袁國守：7月聚焦三中全會
袁國守：7月聚焦三中全會
林少陽：港股下半年主力揸價值股
林少陽：港股下半年主力揸價值股
技術取勝：中銀處100天線之上
技術取勝：中銀處100天線之上
李聲揚：上半年你有雙位數回報嗎？
李聲揚：上半年你有雙位數回報嗎？
蔡金強：三中全會 重點是稅改
蔡金強：三中全會 重點是稅改
艾雲豪：美足球醞釀爆發 世界盃助鞏固地位
艾雲豪：美足球醞釀爆發 世界盃助鞏固地位
李順威：尾市交易最後10分鐘最重要
李順威：尾市交易最後10分鐘最重要
劉思明：下半年金屬礦石水務股可低吸
劉思明：下半年金屬礦石水務股可低吸
瑞銀亞洲：油價持續向上 中海油購24224
瑞銀亞洲：油價持續向上 中海油購24224
摩根大通亞洲：圓匯38年新低 日港沽10258
摩根大通亞洲：圓匯38年新低 日港沽10258
周顯：市場缺水 銀行家對明年悲觀
周顯：市場缺水 銀行家對明年悲觀
王弼：加國通脹反彈 美減息又落空？
王弼：加國通脹反彈 美減息又落空？
曾淵滄：美遲遲不減息 地產股壓力大
曾淵滄：美遲遲不減息 地產股壓力大
湯文亮：黃傑龍的「逢四退一」
湯文亮：黃傑龍的「逢四退一」
陳永傑：美何時減息依然拉鋸
陳永傑：美何時減息依然拉鋸
廖偉強：跌市莫悲 重新振作
廖偉強：跌市莫悲 重新振作
布少明：資金流入 有利樓市
布少明：資金流入 有利樓市
馬泰陽：樓價料波動 租金勢續升
馬泰陽：樓價料波動 租金勢續升
上半年新盤沽8838伙 創5年新高 3月佔近五成 撤辣效應消退累上月成交跌至668伙
上半年新盤沽8838伙 創5年新高 3月佔近五成 撤辣效應消退累上月成交跌至668伙
啟德下半年料5盤登場涉6563伙 柏蔚森勢成頭炮
啟德下半年料5盤登場涉6563伙 柏蔚森勢成頭炮
七一連周末假新盤沽百伙 尚逸佔65伙
七一連周末假新盤沽百伙 尚逸佔65伙
太古城七一錄成交 3房1083萬沽蝕近三成
太古城七一錄成交 3房1083萬沽蝕近三成
蔚藍東岸享維港都會美景
蔚藍東岸享維港都會美景
泓景臺均呎1.46萬 4個月新低
泓景臺均呎1.46萬 4個月新低
醫療費漲 職場新人宜進取投資
醫療費漲 職場新人宜進取投資