日圓弱勢 電匯價低吸遊日

明報記者 劉敬華

目前市場普遍預期，若美元兌日圓匯價迅速貶值至163日圓水平，日本將出手干預。普徠仕多元收益債券策略副基金經理鍾曉陽指出，聯儲局減息和日本國內政策變化，仍然是影響美元兌日圓匯率的主要因素，日圓貶值令日本7月加息的可能性增加，認為如果日本央行在7月後不釋出進一步加息的信號，直至聯儲局9月議息會議前，日圓或會下探165的水平，但在該公司的基本情景預測中，日圓不太可能在未來數月內快速貶值至170日圓水平，因日本央行可能會在近期干預日圓匯價。

倘若日本於短期內加息，同時美國亦如預期於9月減息，隨着兩者息差逐步收窄，將對日圓匯價有一定支持。計劃於今年稍後時間遊日人士，或需考慮趁今年第三季日圓匯價仍處於相對偏低水平，逐步逢低兌換遊日旅費。

至於在何處兌換，儘管找換店向來予人兌換率較銀行為吸引的印象，但一般而言於銀行以電匯價（TT Rate）兌換外幣的匯率，會較於找換店兌換外幣現鈔的匯率為低。對於計劃一家大細出遊，又或出遊時間較長人士，旅費隨時可逾萬港元，即使分批兌換日圓金額亦不少，更應在兌換率上貨比三家。比較6月28日下午5時多間銀行的參考牌價，其中招商永隆的每1日圓兌港元的電匯賣出價為0.04869，南商更達0.04866（見表1），便較不少找換店同日的現鈔賣出匯價約介乎0.0487至0.0493為低。

趁日本政府干預匯價前兌換

目前不少本港銀行的網上銀行服務，也可提供外幣價格通知指示或設限價單服務，只要相關外幣匯率跌至客戶預設水平，便會通知客戶或按客戶預設指示兌換，助客戶於心水價兌換外幣。

若能配合銀行提供的兌換外幣優惠，將更為划算，如中銀香港的旅遊「兌」策現金賞，由即日起至今年9月30日，該行已選用「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」服務的個人銀行客戶於指定推廣期內，經手機銀行成功兌換指定外幣，並達到指定金額，可獲旅遊「兌」策現金賞，以8月份的推廣期為例，於該月兌換日圓累計金額達5萬港元至15萬港元以下等值，可獲現金賞2000日圓，而有關獎賞經該行核實無誤後，將於今年11月30日或之前以現金形式誌入合資格外匯客戶的外匯寶帳戶內。

暑假快閃遊日者 可找換店兌換現鈔

然而，找換店予人兌換率較銀行吸引的印象亦非全屬誤解，若比較外幣現鈔賣出兌換價，找換店兌換現鈔的匯率確實較銀行為低。以兌換日圓現鈔為例，比較6月28日下午5時的小女孩找換店及匯豐銀行的外幣現鈔賣出兌換參考牌價，小女孩找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0487（見表2），匯豐的現鈔賣出價為0.04928。還要考慮手續費，於銀行兌換外幣現鈔或涉手續費，因銀行一般只豁免自家客戶兌換外幣的手續費，而找換店大多標榜不收手續費，加上營業時間較銀行為長，並且不需事先預約預留外幣現鈔。

儘管目前部分銀行設外幣提款機，但提款機並不能如找換店般，就同一外幣提供多於一種現鈔面額選擇。如計劃於暑假快閃遊日，且不會大肆購物，出遊所需日圓不多，選擇匯價相對吸引，並於生活圈子附近的找換店直接兌換，亦屬省時之選。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]