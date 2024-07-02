袁國守：美股續為下半年組合「鐵膽」

「美股」、「AI概念」或許聽到厭，但投資求的是賺錢，非尋刺激或新鮮，如釣大魚，耐性及專注更為重要。雖然美股上半年又再跑出，標普500指數和納指分別累漲約14%及18%，跑贏港股（公道一點，恒指上半年累升3.9%，跟道指表現相若），但「升市莫估頂」，况且美國經濟「軟着陸」機會高，預期聯儲局年底前將減息，估計即使美股向上動力減弱，下半年大插機會不高。與其天天望美股見頂回落，倒不如持貨後「放紙鳶」一旦從高位急挫才重新評估，否則眼白白看着美股連番創新高，心裏只會不是味兒。

同理，「跌市莫估底」，跟政策短走一轉，又或炒概念無妨，但外資對A股和港股全面「回心轉意」前，一廂情願以為轉勢在即，把大部分資金放在A股及港股未免不智。

港股要展升勢須視乎國策

事實上，基金界對內地和香港股市看法多傾向審慎，原因在於中國經濟高增長期已過，再非如往昔年增逾10%，企業盈利增長亦難再達過去的高水平（如達20%至30%）；再者，市場仍在觀望內地樓市變化，因此待內房市場進一步穩定下來，去庫存得七七八八，屆時大舉增持港股也未為遲。

參考惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣（Kelly）的最新看法，內地和香港市場在5月大幅做好，主要源於估值由市場氣氛極為看淡的水平，重訂至趨於正常化的水平，以及受惠於政府取態積極，宣布多項振興經濟政策，但由於部分政策尚欠細節，例如落實時間表，因此外資對中國市場仍然採取偏低比重的部署。

至於內地和香港市場會否展開新一輪升勢，Kelly認為，將取決於當局會否推行更實質政策，尤其是對房地產業，以及企業盈利在觸底後會否出現向上修訂的情况。

主題方面，AI及電動車仍然是市場焦點。柏瑞投資組合經理及全球行業板塊研究主管Rob Hinchliffe及其團隊認為，今年下半年是投資從長期趨勢中受益的企業的好時機，其中包括AI創新、淨零排放和綠色能源支出、電動車（電池和及其他零件），以及癌症、罕見疾病、肥胖和糖尿病的治療方案等領域；短暫過度負面的市場情緒，或能為擁有強大商業模式和未來增長前景的優質企業帶來機遇。

宜持有Nvidia 比亞迪逢低吸

選股方面，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）是個人投資組合不可或缺的個股，因其龍頭地位暫無人能動搖，去年GPU的出貨量達376萬個，按年增長超過100萬個，市佔率達98%，反觀競爭對手AMD（美：AMD）及英特爾（美：INTC）等的市佔率合計只有微不足道的2%。至於電動車，行業「一哥」比亞迪（1211）是不二之選；技術上，由今年2月開始形成的上升軌至今未受破壞，每逢回吐至50天線約220元會是吸納時機。野村認為，比亞迪將繼續保持電動車市場的領先地位，尤其是在20萬元人民幣以下的大眾市場，而其海外業務計劃亦具前景，將其目標價由276元上調至305元，重申「買入」評級。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]