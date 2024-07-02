投資者及理財教育委員會：虛擬資產現貨ETF交易方便 走勢極波動

在香港上市的虛擬資產現貨ETF受證監會監管，在投資範圍、交易對手、資產託管等各方面都有特定要求（見表），以應對虛擬資產的獨特風險，為投資者提供保障。投資者可以通過證券行或銀行買賣虛擬資產現貨ETF，交易方法跟股票或其他ETF一樣方便和簡單。然而，投資者要了解虛擬資產現貨ETF的風險程度及個人風險胃納，評估是否適合自己。

虛擬資產價值可短時間大跌

虛擬資產是以數碼形式來表達價值的資產，形式可以是數碼代幣（如功能型代幣，或以資產作為支持的代幣）、任何其他虛擬商品、加密資產或其他性質基本相同的資產。比特幣及以太幣是兩種較受歡迎的虛擬資產。投資者應留意，虛擬資產是相對新的資產類別，發展時間尚短，其風險獨有而重大，其過去的價格也極為波動。虛擬資產價值可於短時間內大幅下跌，甚至歸零。

虛擬資產現貨ETF直接承受相關虛擬資產的風險。虛擬資產的價格非常波動，並受到眾多無法預知及難以評估的事件或因素的影響，包括整體市場情緒、對虛擬資產接受程度的變化、監管變化、相關網絡或相關交易平台的保安事故、相關欺詐、市場操縱、因一些重要的虛擬資產市場參與者倒閉而產生的連鎖反應及其他相關網絡的進一步發展。

虛擬資產現貨ETF的目標對象，是一些明白這種產品的性質及風險的投資者。在作出投資這類ETF前，投資者應先仔細閱讀有關ETF的銷售文件，全面明白其特點、運作及風險。中介人在為投資者進行虛擬資產現貨ETF的交易前，亦會先評估其是否具備投資虛擬資產或虛擬資產相關產品的知識。

由於虛擬資產現貨ETF極為波動，亦未必能夠帶來分散風險的效果。因此，在投資組合中，虛擬資產現貨ETF應只視作輔助性的投資。

現時證監會認可的虛擬資產現貨ETF可投資的虛擬資產，只限於在持有證監會牌照的虛擬資產交易平台上所提供予香港公眾買賣的虛擬資產。此外，這些虛擬資產現貨ETF須通過持牌交易平台買賣虛擬資產，以及把虛擬資產保存於在香港受監管的機構，例如持牌交易平台、銀行或其於香港註冊成立的子公司。這些措施旨在針對虛擬資產的獨特風險，為投資者提供保障。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[投資者及理財教育委員會 投資放大鏡]