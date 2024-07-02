明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：樓價下跌應否做安老按揭

【明報專訊】讀者來信：

我和先生已退休，較早前申請了長者生活津貼，除此之外並無其他收入。由於銀行存款已經不多，正猶豫是否應該申請安老按揭，但樓價又下跌了不少，應該再等一下嗎？

筆者回覆：

本地樓市近年表現一直欠佳，樓價水平可謂「時光倒流」，重回至2017年附近的水平，不少家庭的「身家」也有「縮水」的現象，而是否在樓價相對低迷的現在申請安老按揭是不少退休人士心裏的疑問之一。

翻查數據，隨着樓市下行，安老按揭的申請宗數也呈遞減的現象，估計有部分退休人士在觀望，甚至是希望等到樓價回升後才申請，從而有機會得到更多的年金。筆者認為觀望是可以的，但關鍵還是有沒有等待的條件。

回到劉太和劉先生的情况，每月支出約18,000元，幸好有約8000元的津貼作為收入，不過每月都要自己從銀行存款中補貼10,000元，故此不採取行動或作出改變的話，3年左右就會把存款耗盡，情况不太理想。

筆者認為增加收入是必須要做的，而根據資料，似乎只有自住物業這一資產可用。假設現時去申請安老按揭的話，每月可領約16,000元年金至終身，由於安老按揭的年金本質上是貸款而不算是入息，故此不影響長者生活津貼的安排，所以每月收入將增加至約24,000元，馬上「鬆動」了不少。客觀來說，劉太今年不申請，最遲明年也該考慮申請了。

現金流不足 有申請需要

不過，筆者也明白現時最大的心理障礙之一就是樓價回升怎麼辦？豈不是蝕底？是的，不過我們做理財規劃，不能只建基於主觀的預測，反過來說也有可能進一步下跌，但客觀的是現時的現金流不足，應該是着眼於個人或家庭需求上為優先。

樓價若回升 可藉轉按獲較高年金

另外，也可以補充多一個資訊，安老按揭不是「賣樓」，從此沒有了這個物業，若樓價上升，安老按揭借款人可透過轉按，以取得較高每月年金。大概的做法是重新敘做安老按揭，同時在新一份安老按揭計劃申請「一筆過貸款」，清還原先安老按揭的貸款總結欠，惟會衍生一系列的開支及成本，樓價只是微升則未能足以抵消這些開支，但想表達的是萬一樓市短期大升，也有這樣的「補救」方法，希望對於有錯失恐懼的退休人士來說可以納入考慮的範疇之中，不妨進一步諮詢相關的人士，得到更全面的資訊再作判斷。最後，以上資訊只供參考，不構成正式的意見。

李澄幸 CFP認可財務策劃師

理財信箱歡迎來信：電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

完善新股定價 港交所向投行軟諮詢 檢討公開發售回撥比例及「基投」禁售期安排
完善新股定價 港交所向投行軟諮詢 檢討公開發售回撥比例及「基投」禁售期安排
熱門新股大幅回撥散戶 削機構股東定價影響力
熱門新股大幅回撥散戶 削機構股東定價影響力
內地財新製造業PMI升至51.8 創3年高
內地財新製造業PMI升至51.8 創3年高
人行：將開展國債借入操作 10年債息由紀錄新低反彈
人行：將開展國債借入操作 10年債息由紀錄新低反彈
陳德霖旗下SPAC擬併阿里有份投資企業
陳德霖旗下SPAC擬併阿里有份投資企業
瑞銀財富管理：美科技股續看好 港股低位料有支持
瑞銀財富管理：美科技股續看好 港股低位料有支持
中金張文朗：中國工業利潤率升 反映競爭力增
中金張文朗：中國工業利潤率升 反映競爭力增
瑞銀財富管理：料工黨贏英大選 放寬移民政策利經濟
瑞銀財富管理：料工黨贏英大選 放寬移民政策利經濟
方舟雲康毛利率升 料今年續蝕
方舟雲康毛利率升 料今年續蝕
法首輪選舉後 法股歐元齊升 極右派優勢遜預期 金融界：仍未明朗宜觀望
法首輪選舉後 法股歐元齊升 極右派優勢遜預期 金融界：仍未明朗宜觀望
智和生物科技攻核子醫學 不排除在港融資上市
智和生物科技攻核子醫學 不排除在港融資上市
安本：內地下半年料出招救經濟 或利中資股
安本：內地下半年料出招救經濟 或利中資股
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：瑞聲業務改善 Call 24932
劉思明：瑞聲業務改善 Call 24932
張兆聰：濰柴連升5日 業務處上升周期
張兆聰：濰柴連升5日 業務處上升周期
張兆聰：亞馬遜突破阻力走勢佳
張兆聰：亞馬遜突破阻力走勢佳
伍禮賢：舜宇光學受惠高端手機出貨增加
伍禮賢：舜宇光學受惠高端手機出貨增加
涂國彬：數據無驚喜 金價續處整固期
涂國彬：數據無驚喜 金價續處整固期
投資者及理財教育委員會：虛擬資產現貨ETF交易方便 走勢極波動
投資者及理財教育委員會：虛擬資產現貨ETF交易方便 走勢極波動
袁國守：美股續為下半年組合「鐵膽」
袁國守：美股續為下半年組合「鐵膽」
謝偉銓：政府宜設法推動企業發展綠色能源
謝偉銓：政府宜設法推動企業發展綠色能源
日圓弱勢 電匯價低吸遊日
日圓弱勢 電匯價低吸遊日
沈永年：揀電子門鎖四大注意
沈永年：揀電子門鎖四大注意
施羅德投資：企業盈利看升 利好亞洲股市
施羅德投資：企業盈利看升 利好亞洲股市
許健生：芯片博弈 國家千億大基金助攻
許健生：芯片博弈 國家千億大基金助攻
溫傑：瑞聲受惠AI浪潮 待回調分注部署
溫傑：瑞聲受惠AI浪潮 待回調分注部署
袁國守：7月聚焦三中全會
袁國守：7月聚焦三中全會
林少陽：港股下半年主力揸價值股
林少陽：港股下半年主力揸價值股
技術取勝：中銀處100天線之上
技術取勝：中銀處100天線之上
李聲揚：上半年你有雙位數回報嗎？
李聲揚：上半年你有雙位數回報嗎？
蔡金強：三中全會 重點是稅改
蔡金強：三中全會 重點是稅改
艾雲豪：美足球醞釀爆發 世界盃助鞏固地位
艾雲豪：美足球醞釀爆發 世界盃助鞏固地位
李順威：尾市交易最後10分鐘最重要
李順威：尾市交易最後10分鐘最重要
劉思明：下半年金屬礦石水務股可低吸
劉思明：下半年金屬礦石水務股可低吸
瑞銀亞洲：油價持續向上 中海油購24224
瑞銀亞洲：油價持續向上 中海油購24224
摩根大通亞洲：圓匯38年新低 日港沽10258
摩根大通亞洲：圓匯38年新低 日港沽10258
周顯：市場缺水 銀行家對明年悲觀
周顯：市場缺水 銀行家對明年悲觀
王弼：加國通脹反彈 美減息又落空？
王弼：加國通脹反彈 美減息又落空？
曾淵滄：美遲遲不減息 地產股壓力大
曾淵滄：美遲遲不減息 地產股壓力大
湯文亮：黃傑龍的「逢四退一」
湯文亮：黃傑龍的「逢四退一」
陳永傑：美何時減息依然拉鋸
陳永傑：美何時減息依然拉鋸
廖偉強：跌市莫悲 重新振作
廖偉強：跌市莫悲 重新振作
布少明：資金流入 有利樓市
布少明：資金流入 有利樓市
馬泰陽：樓價料波動 租金勢續升
馬泰陽：樓價料波動 租金勢續升
上半年新盤沽8838伙 創5年新高 3月佔近五成 撤辣效應消退累上月成交跌至668伙
上半年新盤沽8838伙 創5年新高 3月佔近五成 撤辣效應消退累上月成交跌至668伙
啟德下半年料5盤登場涉6563伙 柏蔚森勢成頭炮
啟德下半年料5盤登場涉6563伙 柏蔚森勢成頭炮
七一連周末假新盤沽百伙 尚逸佔65伙
七一連周末假新盤沽百伙 尚逸佔65伙
太古城七一錄成交 3房1083萬沽蝕近三成
太古城七一錄成交 3房1083萬沽蝕近三成
蔚藍東岸享維港都會美景
蔚藍東岸享維港都會美景
泓景臺均呎1.46萬 4個月新低
泓景臺均呎1.46萬 4個月新低
醫療費漲 職場新人宜進取投資
醫療費漲 職場新人宜進取投資