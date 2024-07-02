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經濟

法首輪選舉後 法股歐元齊升 極右派優勢遜預期 金融界：仍未明朗宜觀望

【明報專訊】法國過去周日舉行國會選舉第一輪投票，初步結果顯示極右派國民陣線得票33.2%領先，不過幅度少於選前民調預測，市場預期或不能在周日（7日）第二輪投票取得大多數，帶動法國股市和歐元回升。法國CAC 40指數高開2.6%，見上周三以來高位，整體歐洲Stoxx 50指數亦高開逾1.78%，歐元兌美元則在歐洲時段早段曾升至1.0776的逾兩周高位。惟分析稱，目前仍可能出現極右派取得大多數，或沒有黨派過半，兩者均不是投資者樂見的結果。

明報記者 歐陽偉昉

截至晚上10時15分，CAC 40指數報7615點，上升1.82%，歐元兌美元報1.0745，升0.28%。市場擔心極右派或左派上台，均會大幅增加政府開支，加重法國財政負擔，自法國總統馬克龍在6月9日宣布解散國會後，CAC 40指數至上周五下跌6.5%，法國國債對德國國債溢價升至逾80點子（1厘等於100點子），為2012年歐債危機以來最高，反映持有法債風險上升。摩根大通資產管理公司全球市場策略師Vincent Juvyns表示，兩個陣營財政政策均會不利法國經濟和法國國債表現，現時結果仍不明朗，會保持觀望取態。

道富策略師：會避開法國市場

中間與左派開始在第二輪投票合作阻止極右派取得多數，道富環球市場高級多元資產策略師Marija Veitmane認為，懸峙國會與極右獲多數對投資者都不是樂見的結果，她會避開法國市場。不過，券商XTB研究總監Kathleen Brooks認為，懸峙國會難作重要決定，反而是市場所希望。

美製造業PMI報48.5 遜預期

此外，美國供應管理協會公布6月製造業採購經理指數（PMI）報48.5，低於市場預期的49.1，亦低於5月的48.7，連續3個月收縮。雖然數據反映美國需求轉弱，不過美國債息續升，晚上10時15分報4.449厘上升1.17%；美股由升轉跌，標指跌0.23%報5448點，納指跌0.35%報17673點。另半導體股繼續回調，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）跌2.62%見120.3美元，績後下挫的美光科技（美：MU），早段續跌2.85%至127.75美元。銀行股通過美聯儲壓力測試後增派息，摩根大通（美：JPM）早段曾升2.2%至207美元，創歷史新高，富國銀行（美：WFC）升1.04%。

相關字詞﹕銀行股 法國大選 標指 納指 半導體 美股

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