瑞銀財富管理：美科技股續看好 港股低位料有支持

明報記者 葉創成

攝影 李紹昌

作為瑞銀財富管理全球投資總監辦公室主管， Mark Haefele上周是近5年來首次來港，向客戶講解下半年投資展望，其間亦就此接受《Money Tuesday》及其他傳媒訪問。Haefele形容，下半年對美國聯儲局、全球選民及投資者來說，均屬於決策時刻（Decision time），結果也會帶來重大投資啟示。

Haefele首先分析美國息口走勢，料隨着當地通脹下季持續放緩，聯儲局像歐洲央行一樣有減息空間，料當局9月便會開始減息0.25厘，年底前還有機會再減息0.25厘，再加上明年或再減息1厘，即至明年底前可望減息1.5厘，高息環境相對紓緩，這會引導人們把現金轉投其他資產，例如優質債券，因此Haefele相信美國10年期國債孳息率將回落至4厘以下。

特朗普向中國加徵關稅成潛在風險

不過，Haefele亦補充，美國11月總統大選候選人之一的特朗普曾表示，他一旦當選後會向亞洲所有產品加徵10%關稅、向中國所有產品加徵60%關稅，這料會導致美國通脹再次飈升，令聯儲局再沒有減息空間，故Haefele建議要密切留意事態發展。

Haefele表示：「對於全球投資者來說，最樂觀見到的美國大選結果是由拜登連任，國會則繼續分治，即現况維持不變，這有利現時政策延續。作為比較，特朗普若當選下屆美國總統，即使他在競選時表示要大幅加徵關稅的承諾不一定兌現，但始終會帶來很大不明朗因素。」

美工人採用AI 料可大增生產力

美國一旦開始減息，資金成本下降，對當地股市有利；而Haefele認為，不論聯儲局減息與否，美股投資亮點始終是人工智能，全球很多公司均在此領域增加資本開支，因此亦需要大量晶片及數據儲存，美國龍頭科技股明顯受惠，即使其股價2022年底以來已急升數以倍計，惟暫不存在泡沫，料升浪仍未完。

事實上，瑞銀財富管理研究報告認為，隨着人工智能2022年底開始在美國興起，可望提升美國每名工人每年對實質GDP貢獻逾30%，是過去大半世紀眾多數碼科技中最有效（見圖1），這自然亦會吸引愈來愈多公司投資於此新興科技。

美龍頭科企擁優勢 投資者普遍配置不足

對於美國人工智能興起帶來龐大投資機會，Haefele強調，現階段傾向投資於龍頭科技股：「個別美國龍頭科技股在全球人工智能領域具備完整生態系統，另一同業則在全球人工智能晶片有很高的市場佔有率，因此他們均有很強的現金流、很高的利潤率及很穩健的資產負債表，在可見將來可以投入巨額資本開支研發新產品及技術，這是其他公司難以比擬的優勢。所以我們也不是每間美國科技股都會投資，而是聚焦於高質素的上市公司。」

Haefele指出，雖然投資者普遍明白應該放眼世界尋找最佳賺錢機會，但大部分投資者現時仍然低配美國科技股，故他們真的有需要在此板塊上配置更多。

友邦新地領展拖累 MSCI香港半年跌13%

瑞銀財富管理陳敏蘭也表示，個人投資者往往有很強的「本土偏好」（Home Bias），傾向投資本地股票或其他資產，但事實上，真的需要在全球投資，才可以取得長期較佳回報及分散風險。《Money Tuesday》認為，經歷恒指2020年至2023年歷來首次連續4年按年下跌後，不少港股投資者均有切膚之痛，認同要分散投資。即使恒指今年上半年上升3.94%，暫扭轉過去4年跌勢，惟與MSCI亞太區指數期內錄得6.55%升幅比較，仍屬跑輸大市。

值得留意的是，恒指今年上半年升勢由中資股主導，期內業務以本港為主的藍籌股價表現並不理想，更能反映後者表現的MSCI香港指數期內下跌12.98%，與MSCI亞太區指數期內錄得6.55%升幅比較，跑輸近20%。《Money Tuesday》翻查資料，在MSCI香港指數十大股份（見表）中包括友邦（1299）、新地（0016）及領展（0823），其股價在上半年分別大跌22.11%、20.01%及30.78%，的確表現頗差。

憧憬三中全會為經濟提供指引

陳敏蘭分析，香港經濟近年面對不少宏觀挑戰，例如中美關係緊張、港息隨美息上升，以及中國經濟增長放緩等，因此MSCI香港指數上半年亦顯著跑輸亞太股市。向前望的話，她認為不用過分悲觀，指即使地緣政治料仍困難，但假如美國一如預期於9月開始減息0.25厘及在明年底前累積減息1.5厘的話，港息亦會跟隨回落，故3個月香港銀行同業拆息（HIBOR）現已從去年高位回落，若這趨勢持續，定期存款佔整體存款比例可望減少（見圖2），更多資金流入實體經濟及投資市場。

另外，陳敏蘭指出，中國經濟除了今年可望實現5%的增長目標外，投資者更期望本月中召開的中共第20屆三中全會可為中長期經濟增長路徑提供指引，以上利好因素對香港經濟均屬正面。

港甲廈租金跌住宅撤辣 有利營商環境

近年不少人將香港與新加坡的競爭力比較，本身是新加坡人的陳敏蘭指出，隨着香港甲級寫字樓租金2019年以來反覆回落，而期內新加坡甲級寫字樓租金卻上升，兩者之間的差距已經收窄至近20年低位（見圖3），因此香港營商競爭力亦有所上升。

陳敏蘭續說，目前新加坡向當地消費者徵收9%商品及服務稅（GST），而且外國人購買新加坡住宅也需要繳付60%稅率，而香港向來不設GST，今年2月住宅樓市全面「撤辣」後也沒有向外國買家徵收買家印花稅（BSD），故香港的低稅率及簡單稅制的確仍是重大營商優勢。

料MSCI香港指數今明兩年盈利均升9%

綜合上述分析，陳敏蘭預測，MSCI香港指數成分股今明兩年平均盈利增長均為9%，可望為該指數帶來支持，當中，她比較看好金融股。

另外，陳敏蘭也認同Haefele上述觀點，指若特朗普勝出11月美國總統大選重返白宮，他可能將會向中國所有產品加徵60%關稅，這料會導致美國通脹再次飈升，令聯儲局再沒有減息空間外，中國經濟增長亦會進一步放緩，均不利本港經濟及股市表現。

買中資股宜採槓鈴策略 增長股高息股兼備

陳敏蘭也重申，即使個人投資者往往有很強的「本土偏好」，傾向投資本地股票或其他資產，但真的需要分散投資，才可以取得長期較佳回報。因此，在港股以外，她認為亦可以槓鈴策略（barbell strategy）投資中資股，即一方面投資具高增長潛力的中資科網龍頭股，另一方面亦投資內銀、電訊及能源等中資高息股。

既然要分散投資，當然亦可投資中國以外的亞洲股市，當中，陳敏蘭看好簡稱為「ABC」的投資機會：「A」為「AI」（人工智能）；「B」為「Bank」（銀行），指具增長潛力的印度、印尼及菲律賓大型銀行股；「C」為「Consumption」（消費），指在東盟及印度具結構增長潛力的消費股。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]