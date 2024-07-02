內地財新製造業PMI升至51.8 創3年高

新訂單指數連續11月擴張

財新智庫高級經濟學家王喆表示，指數反映製造業供需保持擴張，生產指數連續5個月上升，續創兩年以來新高，而製造業新訂單指數亦連續11個月維持擴張，消費品和中間品需求高於投資品。新出口訂單指數擴張收縮至僅在50點以上，王喆指增長趨勢雖然維持，不過增速降至近6個月以來新低，反映海外市場需求略有轉弱。就業方面，指數連續10個月收縮，但6月回升至僅低於50點榮枯線，王喆指反映增聘和減少員工企業數量基本相當。

不過，內地製造業企業樂觀度降至逾4年半低位，王喆指生產經營預期指數仍位於擴張區間，但較5月降3點，企業家擔憂主要來自經濟下行壓力仍較大，市場競爭激烈。他認為雖然最近經濟數據延續向好，不過市場信心不足和有效需求不足，仍是當前經濟面臨的極大挑戰，政策對經濟支持力度未來需進一步加強，當局財稅改革等相關政策，亦應格外注重培育企業的樂觀預期。

與官方PMI連續兩月收縮有別

彭博經濟研究經濟學家朱懌指出，財新PMI取樣範圍較小，更側重私營和出口型企業，財新PMI相對官方強勁，表示出口可能在未來幾個月繼續為經濟成長提供支撐，但或無法抵消內需疲弱，6月高頻指標顯示，內地經濟復蘇勢頭有所放緩。另外，本月新訂單指數雖仍在擴張區間，但下降幅度較官方PMI為大。