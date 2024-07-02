完善新股定價 港交所向投行軟諮詢 檢討公開發售回撥比例及「基投」禁售期安排

明報記者

據悉，港交所已接觸部分大型投行作「軟諮詢」（非正式私下諮詢業界），就多個改革方向，徵求市場參與者初步意見（見表1），以制定有關諮詢建議。改革方向包括現行「回撥機制」下，如公開發售部分認購倍數高於某水平，需將更多股份優先售予散戶，最高可達全球發售股份的五成（見表2），現將考慮相關回撥機制比例應否檢討。此外，現時基石投資者一般有6個月禁售期，是否應放寬；以及新股定價區間在發行期間可否調整等。負責的港交所高層向市場人士解釋，檢討目的是令價格發現機制更公平、有效，港交所目前未有任何定案。

研定價區間在發行期間可否調整

港交所行政總裁陳翊庭早於2014年，當時便以金發局政策研究小組成員身分撰寫報告，指新股分配制度及價格發現流程缺乏靈活性。報告建議考慮檢討回撥機制，尤其是回撥機制比例與超額認購之間的關係。同時監管機構可考慮引入更加靈活的回撥要求，如首先為市值較大的公司整理和闡明現有豁免慣例。

有投行界人士分析指出，散戶公開發售的市場反應，主要受市場氣氛影響，若新股公開發售錄高倍數認購，而回調全球發售股份最多五成予散戶，機構投資者便難以在定價過程發揮應有的影響力。一旦市場氣氛逆轉，新股掛牌後股價或大幅波動（分析見另文）。

當時報告亦建議檢討「基礎投資」，目前基石投資者通常有6個月禁售期，意味市場上有不能交易的股票，使流動性降低；而且禁售期完結前後，明顯有股價壓力。此外，現行新股發行價格調整機制繁瑣，在市况波動時，增加發行人及其顧問應對市况的難度，應研究如何使規則更為現代化及使系統更靈活。

梁定邦曾稱若「基投」沒禁售不公平

證監會前主席梁定邦表示，理解基石投資者想放寬禁售期，以增加彈性，但由於基石投資者獲保證分配股份，如沒有鎖定期，對其他投資者並不公平，買方（buy side）一定不同意。至於定價區間在發行期間可否調整，他指出，只要公開披露或招股書內容無變，新股上、下限價在發行期間，原則上都可以調整，因為若新股賣不出，減價很合理；而加價亦只需後果自負。

不過，有投行界就指出，現時市况不佳，禁售期規定令他們更難找投資者，况且禁售6個月，市况變化已很大，有需要重新檢視規定。有市場意見認為，現時新股上市後經常「破底」，反映發售價非市價，主要原因是最低市值要求定得太高，主板要5億元，一些中小企為了滿足上市要求，只有推高市盈率（PE）上市，造成上市即「破底」，認為有需要檢討。