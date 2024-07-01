吳雙榮：內房靠低基數助銷售升 未售庫存量龐大成挑戰

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2024年7月1日星期一
吳雙榮 投資先機
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【明報專訊】中國房地產市場格局仍然複雜多變，引發關注者既樂觀又懷疑的態度。積極地看，最近的月度數據顯示，5月份房地產銷售按年有所改善。然而，部分分析師將銷售增長歸因於較低的基數效應，而非持續復蘇。
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