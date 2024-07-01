內地製造業PMI報49.5 續陷收縮

非製造業PMI降至50.5 半年新低

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，6月份企業生產保持擴張，生產指數為50.6，按月跌0.2個百分點，高於臨界點，製造業企業生產繼續保持擴張。

從企業規模看，大型企業PMI為50.1，按月跌0.6個百分點；中、小型企業PMI分別為49.8和47.4，按月分別上升0.4和0.7個百分點。

新訂單指數基本持平，6月份新訂單指數為49.5，按月微降0.1個百分點，製造業市場需求仍不足；價格指數有所回落，受近期部分大宗商品價格下降和市場需求不足等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.7和47.9，按月下降5.2和2.5個百分點。

非製造業方面，從分業來看，建築業商務活動指數為52.3，按月跌2.1個百分點；服務業商務活動指數為50.2，按月跌0.3個百分點。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，6月指標下降是由於「五一」假期需求集中釋放後，接觸型消費相關服務業活動在高基數影響下才較5月回落。

華泰證券指出，綜合來看6月製造業PMI中的生產活動及新訂單指數的邊際回落，或反映第二季度以來，逆周期調節政策，特別是財政寬鬆力度對實體經濟融資需求的支撐仍受限。