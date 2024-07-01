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經濟
香港地產

西環6月逾410宗租務成交 升兩成

【明報專訊】踏入暑期租務旺季，多個地區租務成交增加，其中西環由於香港大學位處區內，一直備受學生租客歡迎，於6月錄逾410宗租務成交，按月上升近兩成，有港大研究生年繳23.4萬元租金，租住薄扶林道63 Pokfulam一個開放式單位。

63 Pokfulam獲預繳一年23萬承租

中原地產副區域營業經理鍾光英表示，63 Pokfulam 1座中層G室，實用258方呎，開放式間隔，望香港大學及「罅海景」，月租叫價2.1萬元，業主見租客可即時起租，並預繳一年租金，遂同意減至1.95萬元租出，全年租金即23.4萬元，呎租75.6元。據了解，新租客為港大研究生，原居於深圳，業主則於今年4月以555萬元購入單位，現享4.2厘租金回報。

另香港置業高級營業經理吳仁傑稱，啟德維港1號2A座中層D室，實用427方呎，屬兩房間隔，獲內地客以約1.83萬元承租，呎租約42.9元。資料顯示，業主於2022年5月以約1019.3萬元一手購入，現租金回報約2.2厘。

二手買賣方面，美聯物業首席高級營業經理羅定康指出，將軍澳日出康城領都2座低層右翼A室，實用971方呎，屬4房套連工人套間隔，獲區內用家以1000萬元購入自住，實呎10,299元。原業主於2015年2月以875萬元購入，持貨約9年，帳面獲利125萬元或約14.3%。

一手新盤方面，昨日市場僅錄得約10多宗零星成交，包括新地（0016）屯門NOVO LAND 3B期售出兩伙，路勁（1098）牽頭發展的屯門掃管笏現樓項目凱和山，同樣售出兩伙，共涉940萬元，包括3座1樓D室，實用496方呎，兩房間隔，連128方呎花園，成交價579.4萬元，實呎11,681元。

大鴻輝集團旗下西區德輔道西、樓花期長約18個月的單幢盤尚逸，於今日首輪發售81伙，由6月20日開始認購至周六晚8時截止，10日共收近800票，超額認購近9倍。發展商指出，項目收票成績理想，期望正式推售時全數單位可沽清。

[香港地產]

相關字詞﹕新盤推售 尚逸 凱和山 NOVO LAND 3B期 領都 維港1號 63 Pokfulam 租務成交

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