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經濟

澳娛存款現金跌至101億 資產淨值連升兩年

【明報專訊】隨着疫情後澳門通關，澳門博彩（下稱澳博）（0880）在經營上漸入佳境，虧損逐步收窄。持有澳博61.91%股權的控股股東澳門旅遊娛樂公司（下稱澳娛或該公司），在上周披露最新2023年度財務數據顯示，其手持的定期存款、銀行存款及現金雖然跌至101.27億元（澳門元，下同），為2019年重新披露財務數據以來最低水平，但是其資產淨值則連升兩年，略增至275.18億元。

保留溢利仍達271億

澳娛的2023年度帳目上還顯示，保留溢利仍多達271.18億元，較2022年度略增2700萬元，並由2021年度最低水平時的266.55億元，連升兩個年度，顯示其保持盈利能力。在過去一個年度，澳博再不用像2022年般供股集資，只繼續維持原有向澳娛借貸20.07億港元不變。

持澳博股份市值96億

從澳娛年內在附屬、聯營及參股公司的帳面價值數據所示，按年略減4.98億元至約值170.63億元。翻查資料，截至2023年底，澳娛按手上的澳博股權去計算，市值達96.15億港元，未計其對澳博授出逾20億港元貸款及所持19.06億港元澳博可換股債券。換言之，澳娛手上的澳博股份投資價值，比公司手持現金還要小。

澳娛2023年度年報披露，欠附屬、聯營及參股公司金額按年減少4.81億元，至26.64億元，整體流動負債亦遞減至44.36億元。這相比澳娛過百億元存款及現金，流動性仍然處於高水平，並自疫情以來，財政實力未見重大損耗。今次數據未反映澳娛此前出售金碧文娛中心，以及上葡京新八佰伴餐飲業務後的資產狀况。

相關字詞﹕新八佰伴 上葡京 金碧文娛中心 澳門旅遊娛樂公司 澳門博彩

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