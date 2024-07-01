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經濟

新濠「水舞間」 年底料重開

【明報專訊】經歷3年疫情，新濠博亞（美：MLCO）旗下非博彩項目重頭之作，位於新濠天地的「水舞間」停止營運多年。該公司盛事策劃及推廣部副總裁張燕林表示，料項目在今年底完成籌備工作，並再與觀眾見面，將來或與過往的「水舞間」不一樣，並以新面貌示人。另該集團在參與另一非博彩項目內港23號及25號碼頭活化方面，則料需時落實。

新面貌示人 重新招募演員

張燕林出席較早前的亞洲國際娛樂展後表示，雖然「水舞間」的創作者和導演Franco Dragone在疫情期間過身，但是最近已正在重新招募演員，並且會更換表演場的儲水及將項目更新，希望在今年尾完成籌備工作，並再與觀眾見面。她料將來「水舞間」會和過往不同，闊別多年後以新面貌示人。另集團在參與歷史城片區及推動內港23號及25號碼頭活化方面，她冀最終讓本地居民認識該項目同時，吸引更多人流過來。

在亞洲國際娛樂展上，張燕林說，新濠博亞冀出資，運用藝術及知名藝術家的作品吸引遊客，讓觀眾接觸藝術。在推動娛樂方面，她稱，自2020年開始，與伙伴訂立戰略合作協議，讓澳門業界、土生土長的製作人才，可用最快方法，在配合內地節目龐大製作團隊支持下，進入團隊去合力製作。待學生畢業後，他們進一步提供平台到其他機構、電視台及電影製作公司實習。博企可在居中扮演角色，出資製作，令該等人才更易在這個平台內發揮。她指出：「博彩企業更可以提供公開的藝術空間，讓觀眾沉浸式參與。」

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