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經濟
2024年6月30日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
歐美股市半年結 納指升18%最佳 AI股續跑贏 超微電腦Nvidia倍升領漲標指
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馮其十：中國歐盟電動車磋商前路多艱
【明報專訊】中國與歐盟目前正就電動車反補貼調查案進行磋商。中方表態希「盡快推動磋商取得積極進展」，惟汽車茲事體大，雙方磋商料前路多艱。
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