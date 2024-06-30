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經濟
薛偉傑 行銷新意思

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薛偉傑：內企來港研發人形機械人

【明報專訊】香港科技園日前與11家從事先進製造業的企業舉行簽約儀式，這批企業包括港資和內資，涵蓋生物製藥和設備、人工智能、機械人和自動化、半導體設備、新能源汽車和綠色能源等範疇。它們都計劃在科學園或創新園內設立研發中心、營運或生產基地，意向總投資140億元，並計劃創造逾2200個職位。

普渡機械人料3年投資5億元

其中，來自深圳的普渡機械人創辦人兼首席執行官張濤稱，計劃在港設立研發中心及小型但高度自動化工廠，未來3年將招聘約100人，總投資額將達5億元。預料研發中心8月開始運作，工廠在12月落成。

香港研發中心將會參與研發先進半人形機械人和全人形機械人。香港廠房最初仍生產現有送餐機械人、清潔機械人、工業配送機械人等。但在研發緊跟最前沿技術，選擇當中部分適合技術加入現有機械人。例如，送餐/送貨機械人加上機械臂，可自行推門及按掣搭電梯，毋須和電梯生產商進行系統對接。

河南東微電子材料副總裁孫宇濤稱，計劃在港研發和組裝半導體製造設備，生產部分核心零件及研發圖像處理晶片（GPU），預料研發中心和廠房總面積達1萬平方米。除招聘本地幾家大學工程系畢業生，亦會善用優才計劃，將東南亞和內地人才集中到本港。

明報記者 薛偉傑

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