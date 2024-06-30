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經濟

巴菲特再改遺囑 設新慈善信託3子女打理

【明報專訊】美國「股神」巴菲特最新透露完善後的遺囑安排，他會將手上巴郡（美：BRK）共8674股A股，轉換為1300.87萬股B股，然後捐贈予5家基金會。他一旦逝世，餘下資產會撥入新的信託，供慈善用途，並會由3名子女打理。

向5基金捐逾1300萬股B股

根據他處置總值1300億美元（1.014萬億港元）身家最新安排，他屬意捐贈股份的5家基金中，以捐給梅琳達‧蓋茲基金會獲發股份最多，佔逾993萬股B股，佔比76.3%。餘下逾99.3萬股B股贈予Susan Thompson Buffet基金會，另3批分別逾69.5萬股B股，捐贈予Sherwood基金會、Howard G. Buffett基金會及NoVo基金會。

在完成今次捐贈後，巴菲特個人目前尚持有207,963股巴郡A股及2586股B股。巴菲特接受《華爾街日報》訪問時透露，根據他最新安排，餘下財產將會轉入新慈善信託，並交由一女、兩子去打理。3人日後在進行慈善工作時，需達成一致決定。

他在訪問中稱，曾數次改遺囑，但隨着子女趨向成熟，因此作出今次安排，他說：「對3名子女能夠落實他意願有100%信任，子女們在回應將來的稅務及基金轉變，會比他更具優勢。」

巴菲特的子女們受訪時，未有就如何運用父親的億萬身家作決定。在作出今次安排前，巴菲特已捐出逾半巴郡股份作慈善用途。

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