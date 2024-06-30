小米之家銅鑼灣再開店 首季港收入升五成

他指Xiaomi 14 Ultra及Xiaomi 14在港銷售非常好，14 Series銷量較去年小米13系列翻近1倍。非智能手機產品方面，去年12月引入香港的小米電視銷情理想，銷量逾5000台；專為中高收入客群而設的家電，例如高溫洗地機、掃拖機器人、廚師機和空氣淨化器等產品亦受香港用戶喜愛。

計及銅鑼灣怡和街新店，小米之家在港共有15間店，直營店增至4間。林世偉稱，今年將在香港市場推出多款新產品，例如掛熨機、保溫壺、淨水機等，未來亦會繼續增強線上及線下銷售網絡部署，滿足香港不同客群的需要。他又指小米在銅鑼灣恒隆中心已有分店，但留意到銅鑼灣客流非常多，新店結合「銷售+服務」一體化，除可更好服務港島區客戶，亦能滿足顧客對售後服務的殷切需求。

電動車SU 7料6月交付量逾萬

至於電動車小米SU 7會否在香港開賣，林世偉稱，現階段小米SU 7訂單較多，預期6月交付量可過萬，但受制於產能，首先需滿足內地用戶需求，正在評估海外市場需求，亦要確保質量、安全、體驗等符合海外用戶需求。