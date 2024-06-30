歐美股市半年結 納指升18%最佳 AI股續跑贏 超微電腦Nvidia倍升領漲標指

明報記者 蕭嘉聰

美國上周五公布5月通脹數據，指標一如預期回落，道指上周五低開71點後轉升，最多升279點至39,443點，尾段曾轉跌226點，收市跌45點或0.12%，報39,118點；標指早段創下即市新高，惟收市回落跌0.41%，報5460點；納指跌0.71%，收報17,732點。單計上周五，蘋果公司（美：AAPL）跌1.63%至210.62美元；Nvidia略有回吐，收市跌0.36%至123.54美元。

恒指夜期港股ADR齊跌

道指成分股當中以沃爾瑪（美：WMT）上半年表現最佳，上周五收市報67.71美元，期內累升28.85%；今年初納入道指的亞馬遜（美：AMZN）累升27.19%；美國運通（美：AXP）及摩根大通（美：JPM）亦分別累升23.6%及18.91%。不過，同為科技股的英特爾（美：INTC）明顯跑輸超微電腦等AI股，上周五收市報30.97美元，累跌38.37%；Nike（美：NIKE）及波音（美：BA）亦分別累挫30.58%及30.17%。標指方面，雖然AI股一支獨秀，不過傳統零售股表現較差，連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美：WBA）上周五收報12.1美元，上半年累跌53.68%；Lululemon（美：LULU）亦累跌41.5%。

歐洲股市上周五偏軟，英國富時指數跌0.19%；法國CAC指數跌0.68%；德國DAX指數升0.14%。以上半年計，法國受政局不穩拖累，法股期內累跌0.85%；英股及德股就分別累升5.57%及8.86%。港股方面，恒指夜期收市報17,556點，跌74點，較恒指收市低水163點，成交14,541張；港股ADR比例指數收市報17,670點，跌51點。

比特幣上半年累升逾四成

其他資產表現向上，美國今年初推出比特幣現貨ETF，帶動比特幣走勢，上周五收市報60,118.16美元，上半年累升41.4%；紐約期油上周五收市報81.54美元，上半年累升13.8%；現貨金亦累升12.79%，上周五收市報每盎司2326.75美元。